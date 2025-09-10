Joven acusa a tiktokers Zully y Milenka de no devolver ropa y zapatos: "Desaparecieron por completo"

Las tiktokers Zully y Milenka Nolasco se encuentran nuevamente en el centro de la polémica luego de que surgieran acusaciones sobre la supuesta apropiación de ropa que no les correspondía. La denuncia se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios en contra de las influencers y reavivando el debate sobre su comportamiento fuera de las cámaras.

Joven acusa a las influencers de quedarse con su ropa

A través de su cuenta de TikTok, una joven identificada como April relató que tanto Milenka como Zully fueron invitadas por una amiga en común a una fiesta hace un tiempo. Al notar que las influencers no llevaban vestimenta adecuada para el evento, les prestaron varias prendas, que hasta la fecha no han sido devueltas.

"Mi amiga Gaby invitó a una amiga que invitó a las dos influencers, Milenka y Zully, y ellas no estaban disfrazadas adecuadas para discoteca. Entonces le prestó un vestido y una casaca que le costó como 300 soles a Zully y yo a Milenka mis tacos de Zara. Cuando regresamos al depa desaparecieron por completo. Cuando mi amiga les escribe para que le devuelvan, no respondieron", detalló la joven.

Sin embargo, según el tiktoker Ric La Torre, April habría modificado la descripción de su video para aclarar que Milenka no se quedó con ninguna prenda, sino que la supuesta apropiación correspondería únicamente a Zully. La publicación provocó gran repercusión en redes sociales, con comentarios críticos hacia las creadoras de contenido.

"Qué vergüenza", "Qué nivel" y "Tenía que ser culpa de Zully" fueron algunos de los mensajes que se viralizaron. Hasta el momento, Milenka no se ha pronunciado sobre el caso, mientras que Zully ha bromeado al respecto en su propia cuenta de TikTok.

Miss Primavera Karibeña: las tiktokers nominadas

A pesar de la polémica, las tiktokers continúan destacando en el ámbito digital. Recientemente, Radio Karibeña lanzó una competencia para elegir a la 'Miss Primavera Karibeña 2025'. La nominación busca reconocer a las creadoras de contenido más queridas por el público, quienes se han destacado por su carisma en plataformas como TikTok y Kick.

Es así como las jovencitas nominadas a llevar la corona 'Miss Primavera Karibeña' son Milenka Nolasco, Zully, Daniela Taquiere y Mafer Cast. Cada una de las chicas han destacado por carisma en las redes sociales como TikTok y Kick, ganándose una gran cantidad del público.

Para votar por una de tus tiktokers favoritas debes acudir a las publicaciones realizadas en Facebook, Instagram y TikTok. Luego, debes comentar el nombre de la joven por quién deseas votar y el número que le corresponde. Los votos serán sumados de todas las redes sociales para así anunciar a la nueva 'Miss Primavera Karibeña 2025'.

En conclusión, el conflicto por la supuesta apropiación de ropa ha vuelto a colocar a Zully y Milenka Nolasco en el centro de la atención mediática, generando un debate en redes sobre responsabilidad y ética entre influencers. A pesar de la controversia, la participación de ambas en el concurso 'Miss Primavera Karibeña' demuestra que su popularidad sigue creciendo.