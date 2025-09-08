Milenka se corre de las cámaras de televisión tras escándalo en cementerio: "No quiero declarar"

Milenka Nolasco continúa en el ojo de la tormenta, luego de realizar una transmisión en vivo en el Cementerio Presbítero Maestro, presuntamente sin autorización y sin hacer el pago correspondiente. Las cámaras de televisión intentaron obtener su versión, pero la streamer se negó a declarar y huyó de la prensa.

¿Qué dijo Milenka sobre el escándalo en el cementerio?

Las cámaras del programa América Hoy se hicieron presentes en un evento donde también estuvo Milenka y, al encontrarla, le preguntaron directamente sobre el despido de Wendy, la señora que la guió a ella y a sus compañeros, y que terminó despedida por la falta que la streamer habría cometido.

"Yo le pedí disculpas públicamente a la señora Wendy. No la he llamado", dijo Milenka brevemente, para luego ser escoltada a una zona donde las cámaras de televisión no podían ingresar.

Asimismo, los reporteros de América Hoy evidenciaron que ella estaba transmitiendo en vivo en Kick y se puso de acuerdo con sus amigos y su seguridad para que bloquearan a la prensa y no la molestaran.

"Yo hablo, pero para que no te pregunten a ti, hablo yo", le dijo su amigo Emil, quien la acompañó en el cementerio. "No, pero no quiero declarar nada", respondió Milenka.

Una vez fuera del evento, la influencer corrió de las cámaras de América Hoy, simuló que tenía necesidad de ir al baño y, en medio de la confusión, se retiró del lugar sin declarar a los medios de comunicación.

Milenka pide disculpas por escándalo en cementerio

Al enterarse de que la guía fue perjudicada, Milenka decidió hablar y asegurar que nunca tuvo mala intención. Según contó, ellos solo fueron invitados a hacer el recorrido y no sabían nada de permisos.

"En este caso, Emil y yo no hemos quedado en nada con el cementerio, con el personal ni nada de eso. Simplemente a nosotros nos dijeron: 'Vengan, vamos a hacer stream, acá tenemos sus disfraces y ya'", mencionó para "América Hoy".

Por otro lado, aclaró que usa Kick únicamente para hacer transmisiones en vivo y que ese contenido no lo comparte en TikTok ni en YouTube. Asimismo, ofreció disculpas a la guía por haberla perjudicado.

Es así que, el escándalo en el cementerio sigue generando repercusiones y aunque Milenka pidió disculpas a Wendy, la trabajadora despedida, se negó a responder a más preguntas. Su actitud evasiva alimenta la polémica, dejando abierta la discusión sobre su responsabilidad y el impacto de sus acciones públicas.