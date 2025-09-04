Milenka es acusada de hacer 'live' en Kick sin consentimiento en cementerio: Su guía fue despedida

Milenka Nolasco se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a que ha sido acusada de hacer una transmisión en vivo en Kick durante su visita a un conocido cementerio, pese a que estaba prohibido. Producto de ello, la guía que la acompañó junto a sus amigos fue despedida, según denunció su hija.

Milenka involucrada en nuevo escándalo tras visitar el cementerio

Hace unos días, Milenka asistió junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraban los influencers Roberto Artigas y Emilio Jaime, al conocido Cementerio Presbítero Maestro. Una vez en el lugar, iniciaron un recorrido y transmitieron todo en un IRL a través de Kick.

Días después, la hija de la persona que los guio en el lugar hizo una fuerte denuncia a través de redes sociales. Según Ric La Torre, la hija de la guía denunció que esta perdió su trabajo tras las acciones de Milenka y sus amigos.

"Mi mamá coordinó con todos ellos para un tour en el museo el pasado miércoles. Se les indicó que no podían grabar en vivo para plataformas de pago sin realizar un aporte a la Beneficencia de Lima. Sin embargo, hicieron caso omiso y solo pagaron dos entradas", se lee en el comunicado difundido por Ric.

Además, indicó que los tiktokers se habrían defendido diciendo que no entendieron las indicaciones, pero hasta el momento no se han pronunciado, mientras que su madre se ha quedado sin trabajo y exigió que los influencers pidan disculpas públicas.

El cementerio Presbítero Maestro

El Cementerio Presbítero Maestro, ubicado en El Agustino, es uno de los camposantos más emblemáticos de Lima. Inaugurado en 1808, destaca por su arquitectura neoclásica y por ser considerado un museo al aire libre, donde miles de visitantes recorren sus pasajes cargados de historia y misterio.

Entre sus mausoleos descansan importantes personajes de la historia peruana. Allí reposan presidentes como Ramón Castilla y Augusto B. Leguía, además de héroes de la Guerra del Pacífico como Miguel Grau y Francisco Bolognesi. También descansan escritores y artistas, convirtiendo al Presbítero Maestro en un espacio que reúne memoria, cultura y patrimonio.

Es así que, el caso ha generado debate en redes sociales, donde algunos culpan a Milenka y sus amigos por desobedecer las reglas, mientras otros defienden a la guía. Por ahora, los influencers guardan silencio y la polémica continúa creciendo en torno a este episodio.