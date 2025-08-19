Josi Martínez ingresa a "Esto es Guerra" y protagoniza tenso cara a cara con Valentino: "Vengo a callar bocas"

Josi Martínez, uno de los creadores de contenido más seguidos del Perú, debutó en "Esto es Guerra" (EEG) como integrante del equipo de los combatientes, este lunes 18 de agosto. Su ingreso ocupó el lugar que dejó Gerardo Pe, quien se retiró por temas personales. Tras su llegada tuvo un tenso momento con su ahora rival, Valentino.

Josi Martínez entra a EEG y se enfrenta con Valentino

La noche del 18 de agosto, "Esto es Guerra" encendió la pantalla con la llegada de Josi Martínez, uno de los influencers más populares del Perú. El creador de contenido entró directo al equipo de los combatientes, ocupando el lugar que dejó Gerardo Pe. Su presentación no solo sorprendió al público, sino que también desató la primera chispa de rivalidad con Valentino, quien defiende la camiseta de los guerreros.

Apenas se encontraron frente a frente, Valentino marcó territorio: "Está el juego. Tú eres combatiente y yo soy guerrero". Pero Josi no se achicó y le lanzó con todo: "Veremos quién pone a quién en su lugar, mi amor".

Desde ese instante quedó clarísimo que la competencia entre ambos no será solo física, sino también de egos y personalidades.

Palabras que calientan la competencia. El conductor Gian Piero Díaz también avivó el fuego al recordar la trayectoria en redes sociales de Josi. Valentino aceptó haberse inspirado en Josi para algunos de sus contenido.

"De este lado hay 23 millones y así como Combate y Esto es Guerra, primero fue Combate y luego EEG", dijo Gian Piero. Valentino, sin quedarse atrás, hizo alusión a su antiguo rival y a la salida de Gerardo Pe: "Creo que no importa la cantidad, importa la calidad. Si él dice que yo no voy a soportar, pregúntenle a Gerardo por qué no está acá". Pero Valentino reconoció: "Me he inspirado en él. Yo soy su fan".

Cuando le preguntaron qué lo diferenciaba de Josi Martínez, Valentino aseguró que su personalidad y el cabello. Josi también dijo lo suyo.

"La personalidad... Yo tengo una personalidad muy carismática, liberal, lo que quieran. Y lo que me hace ser yo es el cabello", dijo Valentino. Josi, en cambio, fue más directo: "Yo soy original, chistoso, divertido y, sobre todo, no me importa nada. Yo vengo a darlo todo y, más allá de eso, mi amor, a callar bocas". Y cuando los conductores insinuaron un reto en el ring, Josi remató con ironía: "Yo no necesito ningún rulito para devorar".

De las palabras a la acción

La rivalidad pasó rápidamente a las pruebas. En la primera competencia física, Valentino logró imponerse gracias a su experiencia en el programa. Sin embargo, Josi mostró garra y dejó claro que no entró para ser relleno, sino para dar pelea en cada reto.

Con este ingreso, "Esto es Guerra" se refresca con nuevos perfiles. Tanto Josi como Valentino tienen millones de seguidores en redes sociales y ahora llevan esa influencia a la televisión.

La gran pregunta es: ¿será Josi capaz de quitarle protagonismo a Valentino dentro del reality? Por lo pronto, ambos ya se declararon la guerra dentro de EEG y el público está más que feliz de ver cómo esta rivalidad digital se convierte en el plato fuerte de la temporada.