Rosángela Espinoza no dudo en delatar a Patricio Parodi: "Ni bien entré a 'EEG', me coqueteó"

Desde la temporada anterior de 'Esto es Guerra', la influencer Rosángela Espinoza ha sido vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi. Ahora, la joven reveló que el 'Pato' le estuvo coqueteando desde que ella ingresó al reality.

Rosángela Espinoza mandaba advertencia

En el programa de 'Esto es Guerra', la chica reality Rosángela Espinoza estaba por participar en un concurso junto a Patricio Parodi cuando no dudó en dar un comentario aludiendo que ilusionaría a muchas chicas, para así mandar un consejo. Aunque trataron de señalarla de 'dolida', la joven niega tal acusación y afirma que nunca lo esperó.

"Patricio siempre hace tiempo con todas, así que chicas no se ilusionen por favor", expresó la joven, y se le escucha una voz en off: "¿Está dolida? lo dice por experiencia". Entonces, Rosángela agrega: "No, lo que se ve no se pregunta ¿Por qué le dicen el señor de la noche?", pero Patricio comenta: "Si ya esperaste ocho años, puedes esperar un poquito más", a lo que Espinoza niega que lo haya esperado tanto.

¿Patricio Parodi le coqueteaba?

La conversación no quedó ahí, sino que la influencer siguió comentando señalando que recuerda aquella vez que ingresó a 'Esto es Guerra' y que Patricio Parodi la habría estado tirando 'maicito'. Además, afirma que es una mujer que se haría la difícil y por ello, no habría hecho caso al 'Pato'.

"Ni bien entré a 'Esto es Guerra', él me estuvo coqueteando. Otra cosa que yo no hice caso. Crees que hay mujeres tan fáciles, por favor también hay quienes se hacen de rogar porque son más valoradas. Yo soy recontra difícil", expresó en el programa 'EEG'.

Es así como Rosángela y el chico reality han sido captados juntos en varias ocasiones, pero siempre han relatado que son solo amigos. Aunque, durante el reality show siempre parecen enviarse indirectas sobre un supuesto coqueteo e incluso, varios de sus amigos los han molestado juntos. Hasta el momento, no se ha oficializado ni han hecho un comentario de ser salientes.

Ahora, la joven Rosángela Espinoza aprovechó un juego del reality 'Esto es Guerra' para despotricar contra Patricio Parodi afirmando que sería 'el señor de la noche' y coquetearía con muchas jovencitas, pero solo para ilusionarlas. Aunque el chico reality negaba tal hecho al inicio, al final habría admitido lo que dijo la influencer entre risas y que supuestamente sí le habría coqueteado cuando ingresó al programa de TV.