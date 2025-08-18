RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Bryan Torres confirmó que Jefferson Farfán le quiso sembrar un ampay? Esto dijo el salsero

En una entrevista, Bryan Torres salió a responder sobre las declaraciones de Samahara Lobatón que Jefferson Farfán le quiso sembrar un ampay al cantante para que se separaran.

Bryan Torres responde si Jefferson Farfán le quiso sembrar un ampay
18/08/2025

Samahara Lobatón estuvo en 'El Valor de la verdad' contando que Jefferson Farfán ha estado involucrado en su vida de varias formas. Una de ellas, fue cuando intentó separarlo de Bryan Torres, queriendo sembrarle un ampay y esto contó el salsero. ¿Lo confirmó?

¿Jefferson Farfán le quiso sembrar un ampay?

En el programa 'Todo se filtra', fueron en busca de las declaraciones de Bryan Torres donde respondió sobre la supuesta amenaza de Jefferson Farfán para que se aleje de Samahara Lobatón, al llegar al punto de querer sembrarle un ampay cuando se enteró que estaban saliendo. 

El salsero fue abordado por las cámaras y respondió que su pareja solo habría contado lo que ella ha visto. Así mismo, se mantuvo firme y no quiso contar la razón de la supuesta amenaza de la 'Foquita' para que se alejara de la hija de Melissa Klug.

"Yo lo único que digo es que ella ha hablado de acuerdo a su vivencia, lo que ha vivido con las personas que ella mencionó (¿Es verdad que Jefferson quiso sembrarte?) Ella ha dicho que ha leído algo, si lo ha leído de mi celular, algo debe haber ahí en mi celular. Ese tema ella lo va ahondar en el programa", expresó ante las cámaras después de una presentación en el fin de semana.

¿Bryan Torres está peleado con Farfán?

Como se recuerda, el salsero era una persona muy cercana a Jefferson Farfán y que lo acompañaba a todos lados. Después que inició su relación con Samahara Lobatón, se habría alejado y respondió si tienen algún problema de por medio desde entonces. 

"¿Cómo va tu relación con Jefferson?", le preguntó el reportero, y Bryan dijo: "No tengo ningún problema con nadie". 

Lo que contó Samahara

La joven Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' donde contó que tras el ampay donde apareció con Bryan Torres saliendo de su casa, su pareja recibe un mensaje del ex de su madre. En este texto, Farfán le dice que no saliera con la influencer para evitar problemas aparentemente o sino, le armaría un ampay con otra mujer. 

Es así como Samahara Lobatón decidió cortar todo vínculo con Jefferson Farfán por querer dañarla de esa manera. Ahora, Bryan Torres no ha decidido confirmar por completo las declaraciones de su pareja, pero afirma que la hija de Melissa Klug ha contado lo que ha visto u oído. 

