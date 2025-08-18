RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Internacionales!

Mamá de Milett formaría parte de la segunda temporada de la serie 'Los Tinelli' ¿También estará la hermana?

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, respondió sobre su posible participación en la segunda temporada de 'Los Tinelli' que se grabará en Argentina y Perú.

Mamá de Milett formaría parte de la segunda temporada de la serie 'Los Tinelli'
Mamá de Milett formaría parte de la segunda temporada de la serie 'Los Tinelli' (Composición Karibeña)
18/08/2025

La relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se ha mantenido fuerte a pesar de los rumores, y están pronto a grabar la segunda temporada de la serie 'Los Tinelli'. Al parecer, la madre de la modelo también formaría parte de este reality show. 

¿Madre de Milett confirma su participación en 'Los Tinelli'?

En el programa 'Amor y Fuego', Doña Martha estuvo presente para conversar sobre la relación de su hija Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Luego, fue consultada sobre su participación en la serie 'Los Tinelli', ya que medios argentinos afirman que ya fue contactada por Amazon. Es así como los conductores Rodrigo y Gigi le preguntaron directamente, esto respondió. 

"Yo no tengo ningún permiso todavía, no dije nada, lo dijeron ellos. Hay que dicen 'a la puerta del horno, se quema el pan' (ahora todo va bien en popa) gracias al señor, va bien", expresó.

Aunque no lo confirma oficialmente todavía, Gigi Mitre le pregunta si tendrá un papel en específico o le permitirán actuar de manera libre. Ante esto, vuelve a comentar que no puede decir nada, pero en un reality show suele tener una estructura que deberán seguir. 

"Doña Martha la van a ver en Argentina, Uruguay y Perú (...) ¿Usted va a tener un papel o va ser como quiera?", le preguntan, y Doña Martha responde: "Yo no puedo decir nada todavía, pero espero que ya salga. Un reality es un show, es de tu vida diario claro, cosas que se pueden hacer como show que deben tener una estructura. Es como las Kardashian, no todo va a ser cierto".

Suheyn Cipriani responde a César Vega tras admitir que la agredió: "Muchas veces él estaba sobrio"
Lee también

Suheyn Cipriani responde a César Vega tras admitir que la agredió: "Muchas veces él estaba sobrio"

@josepastord Esto mencionó!!!😨💥🚨🔥Ig:josepastord💥 #milettfigueroa #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

¿Estará la hermana de Milett?

Ante la casi confirmación de Doña Martha, Rodrigo González le consulta si también estaría la hermana de Milett que también se encuentra residiendo en Argentina. La señora fue clara y afirmó que no está en sus manos. 

"¿Usted sería el único miembro de la familia que participaría o también su otra hija?", le consultaron, y Doña Martha dijo: "No lo sé, no sé nada, eso lo decide la producción Amazon". Aunque también dejó en claro que su posible participación sería gracias a 'Amor y Fuego' por entrevistarla siempre. 

Pamela Franco reafirma su relación Cueva y anuncia visita a Ecuador: "Voy a colgar foto para que dejen de hablar"
Lee también

Pamela Franco reafirma su relación Cueva y anuncia visita a Ecuador: "Voy a colgar foto para que dejen de hablar"

Es así como la madre de Milett Figueroa expresó que debido a que no le han confirmado completamente su participación en la segunda temporada de 'Los Tinelli', no puede decir nada todavía. Aunque sí estaría siendo considerada y muy pronto podría confirmarlo. 

Temas relacionados mamá de Milett Milett participará serie Los Tinelli

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Solo duró un mes! Orquesta Candela revela que Paul Michael ya no forma parte de su delantera musical

Falleció Juan Carlos Ramírez, querido actor que participó en 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'

Abogada de Pamela López se comunicó directamente con Christian Cueva: "Yo quiero escucharte"

Abogada de Christian Cueva responde a Pamela López: "Nos sorprende su reacción tan agresiva"

Así respondió Paul Michael tras su salida de Orquesta Candela: "El que se desespera pierde"

últimas noticias
Karibeña