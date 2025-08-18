Mamá de Milett formaría parte de la segunda temporada de la serie 'Los Tinelli' ¿También estará la hermana?

La relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se ha mantenido fuerte a pesar de los rumores, y están pronto a grabar la segunda temporada de la serie 'Los Tinelli'. Al parecer, la madre de la modelo también formaría parte de este reality show.

¿Madre de Milett confirma su participación en 'Los Tinelli'?

En el programa 'Amor y Fuego', Doña Martha estuvo presente para conversar sobre la relación de su hija Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Luego, fue consultada sobre su participación en la serie 'Los Tinelli', ya que medios argentinos afirman que ya fue contactada por Amazon. Es así como los conductores Rodrigo y Gigi le preguntaron directamente, esto respondió.

"Yo no tengo ningún permiso todavía, no dije nada, lo dijeron ellos. Hay que dicen 'a la puerta del horno, se quema el pan' (ahora todo va bien en popa) gracias al señor, va bien", expresó.

Aunque no lo confirma oficialmente todavía, Gigi Mitre le pregunta si tendrá un papel en específico o le permitirán actuar de manera libre. Ante esto, vuelve a comentar que no puede decir nada, pero en un reality show suele tener una estructura que deberán seguir.

"Doña Martha la van a ver en Argentina, Uruguay y Perú (...) ¿Usted va a tener un papel o va ser como quiera?", le preguntan, y Doña Martha responde: "Yo no puedo decir nada todavía, pero espero que ya salga. Un reality es un show, es de tu vida diario claro, cosas que se pueden hacer como show que deben tener una estructura. Es como las Kardashian, no todo va a ser cierto".

¿Estará la hermana de Milett?

Ante la casi confirmación de Doña Martha, Rodrigo González le consulta si también estaría la hermana de Milett que también se encuentra residiendo en Argentina. La señora fue clara y afirmó que no está en sus manos.

"¿Usted sería el único miembro de la familia que participaría o también su otra hija?", le consultaron, y Doña Martha dijo: "No lo sé, no sé nada, eso lo decide la producción Amazon". Aunque también dejó en claro que su posible participación sería gracias a 'Amor y Fuego' por entrevistarla siempre.

Es así como la madre de Milett Figueroa expresó que debido a que no le han confirmado completamente su participación en la segunda temporada de 'Los Tinelli', no puede decir nada todavía. Aunque sí estaría siendo considerada y muy pronto podría confirmarlo.