Peluchín es absuelto en juicio por presunta violencia psicológica a Karen Schwarz: "Ella no es una víctima"

El conductor Rodrigo González forma parte del programa de espectáculos 'Amor y Fuego', que se encuentra en varios procesos judiciales por presuntamente haber agredido psicológicamente a varias artistas. Ahora, su abogada le ha revelado que fue absuelto de todos los cargos impuesto por Karen Schwarz.

Peluchín es absuelto en juicio contra Karen Schwarz

En el programa 'Amor y Fuego', la abogada Keylan Yesquén de Rodrigo González se presentó para entregarle una buena noticia al conductor de televisión. La doctora expresó que 'Peluchín' fue absuelto de todos los cargos impuestos por la artista Karen Schwarz.

Como se recuerda, la modelo decidió tomar acciones legales contra el conductor de TV después de haberla llamado 'mosca muerta' hace un par de años. Ahora, la abogada de 'Peluchín' informó que no fue una agresión psicológica hacia la ex Miss Perú y por ello, un juez absolvió todos los cargos al presentador.

"La única víctima de acoso y violencia psicológica es el señor González. Esta es una victoria más porque el juzgado te ha absuelto y ha dicho que tú no eres ningún agresor y que Karen Schwarz no es ninguna víctima de lesiones leves en salud mental", expresó en vivo.

¿Qué dijo Rodrigo González?

Después de ello, el conductor de televisión también comentó algunos detalles detrás de este proceso judicial que se resolvió varios años después. Donde revelaron que la modelo se negó a pasar un examen de haber sufrido violencia psicológica. Así mismo, señaló que la única persona de haber terminado con su carrera en la pantalla chica, sería la misma Karen Schwarz.

"Ella se negó a pasar el examen, lo suyo es victimización pura y dura. Ella no se encuentra responsable de sus fracasos televisivos. Ella cree que porque nos hemos reído acá de algunas cosas, por su manera de ser de 'mosca muerta', de aparentar ser una cosa frente a cámaras cuando en realidad es otra cuando se apaga", expresó.

Así mismo, comenta que no tiene poder para cambiar la opinión del público y de controlar a los ejecutivos de no darle un espacio televisivo. Por ello, también habría ganado este proceso.

"Ella cree que mi opinión es poderosa para mover masas y desaparecer a alguien en la televisión y convencer a los ejecutivos que no la contraten", agregó.

Finalmente, Rodrigo González ya resolvió uno de los problemas judiciales en su contra, pero aún tiene dos más en proceso. Por su parte, Karen Schwarz no se ha pronunciado sobre esta resolución del proceso.