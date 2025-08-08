RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Magaly Medina le niega ayuda a Dayanita tras video llorando: "¿Me has visto cara de ONG?"

Dayanita le pidió ayuda emocional a Magaly Medina tras llorar en un live, pero la conductora la frenó en seco y no dudó en parcharla en televisión nacional.

Magaly Medina 'parcha' a Dayanita tras pedido de ayuda.
Magaly Medina 'parcha' a Dayanita tras pedido de ayuda. (Composición Karibeña)
08/08/2025

¡Tenso cruce de palabras! Magaly Medina y Dayanita protagonizaron un fuerte enfrentamiento en vivo durante la última edición de "Magaly TV: La Firme". La actriz cómica pidió ayuda emocional, pero la 'Urraca' se molestó y le dejó en claro que no es una institución de beneficencia.

Dayanita lloró en redes y pidió ayuda a Magaly

En "Magaly TV: La Firme", Magaly Medina y Dayanita protagonizaron un tenso momento en vivo. La actriz cómica le pidió apoyo emocional, pero la periodista la frenó en seco y le dejó claro que no piensa ayudarla.

Dayanita causó preocupación entre sus seguidores al aparecer llorando en un live en TikTok . Contó que su circo en Chepén no está yendo bien, que no tiene dónde quedarse y que está durmiendo en una carpa. En ese mismo video, mostró las condiciones en las que vive y aclaró que, aunque está trabajando en el circo, se siente sola y mal emocionalmente. 

"A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo. Yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado", dijo muy afectada. "Estoy acá arrinconada. No me avergüenzo de lo que hago, pero me cuesta. Estoy tratando de salir adelante", expresó.

Por esta razón, fue invitada al programa de Magaly Medina. Pero la entrevista vía videollamada no fue lo que ella esperaba. La conductora la encaró por su salida abrupta del programa "JB en ATV" y le cuestionó sus actitudes. Dayanita aceptó que se equivocó y dijo que su salud mental la llevó a tomar malas decisiones.

Magaly destruye a Dayanita por llorar en 'live' debido a su crisis económica: "Se hace la víctima"
Magaly le recomendó buscar apoyo profesional, pero Dayanita le lanzó una petición inesperada: "Entonces ayúdame tú, ponme un psicólogo. Si a otras personas les compras pasajes".

La 'Urraca' no se lo tomó nada bien y respondió molesta. La conductora dijo que no tenía intenciones de ayudarla porque no la había conmovido.

Dayanita llora en 'live' por su situación económica y se arrepiente de sus errores: "Quiero pedir perdón"
"¿Me has visto cara de ONG, de beneficencia? A mí no me da la gana de ayudarte, no tocas las fibras de mi corazón. A mí no me manipulas. A mí nadie me manipula ni con tus lágrimas de cocodrilo", expresó. Dayanita no se quedó callada y le contestó: "Yo no te voy a manipular, porque creo que está mayorcita para que te dejes manipular". 

A pesar de eso, Magaly insistió en que la cómica quería hacerse la víctima. La periodista también criticó que siempre culpe a otros de sus problemas. 

"Eso es una manipulación terrible. Mucha gente usa el llanto para conseguir lo que quiere", señaló tajante. "La gente se harta de que le eches la culpa de tus problemas a otros. Si no puedes sola, busca ayuda", le dijo sin pelos en la lengua.

Dayanita niega ser víctima y dice que está cambiando

Pese al cruce, Dayanita negó que esté buscando dar lástima. Aseguró que está tratando de mejorar su vida y corregir sus errores. 

"No me estoy victimizando, pero la gente lo ve de diferente manera", dijo con voz entrecortada. También aclaró que no fue indisciplinada en su trabajo. "Siempre he sido puntual. Quizá me equivoqué en cómo me fui, pero intenté conversar. No me fui sin decir nada", expresó.

El enfrentamiento entre Magaly y Dayanita dejó a todos sorprendidos. Mientras una pide una oportunidad para salir adelante, la otra dejó claro que no está dispuesta a ayudar. El tema ya genera debate en redes y muchos opinan sobre quién tiene la razón en esta polémica.

