Magaly destruye a Dayanita por llorar en 'live' debido a su crisis económica: "Se hace la víctima"

Magaly Medina criticó duramente a Dayanita por aparecer llorando en una transmisión en vivo en TikTok y lamentarse por su situación económica actual. La conductora de ATV aseguró que la actriz cómica se buscó todo lo que le está pasando ahora y que debería hacerse responsable de sus decisiones.

Magaly destruye a Dayanita

Ayer, la exintegrante de JB en ATV realizó un live donde se quejaba de su situación laboral actual, ya que viene trabajando en un circo en Chepén y vive en una carpa, debido a que su crisis económica le ha impedido seguir pagando su departamento en Lima.

Sus palabras conmovieron a muchas personas en redes sociales. Sin embargo, no pasó lo mismo con Magaly, quien la acusó de hacerse la víctima e intentar dar lástima al público para que los programas de televisión vuelvan a llamarla y contratarla.

"Dayanita, toda la vida nos viene manipulando con sus dramas personales. Cuando no se sale con la suya o no puede hacerse cargo de las acciones que comete y las malas decisiones que toma, lo que hace es victimizarse y hacer un melodrama con lo que le está pasando", dijo Magaly.

Magaly afirma que Jorge Benavides ya no quiere a Dayanita

En otro momento, Magaly dijo que Dayanita tiene una personalidad inmadura y manipuladora, ya que siempre quiere quedar como la víctima y manipular a través del drama, la lástima y el dolor.

"Nadie la botó del trabajo. Ella era una persona afortunada y ahora pide que la repongan, que JB ojalá reconsidere recontratarla. Tenía un trabajo y lo choteó. Fue indisciplinada y todavía sacaba cachita, pero todo le fue mal", agregó.

Finalmente, Magaly dejó entrever que Jorge Benavides ya no querría volver a trabajar con la actriz cómica, ya que en el pasado le dio una oportunidad y ella no la supo aprovechar. "JB ya no quiere saber nada de ella", sentenció.

El llanto de Dayanita

En un reciente live, la actriz cómica, quien ha estado envuelta en escándalos en los últimos días, expresó que quiere pedir perdón a varias personas por todo lo que ha pasado en los últimos meses. "A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo. Quiero pedir perdón por todo lo que ha pasado, en serio, no entiendo", dijo entre lágrimas.

Además, reveló que varias personas la llaman constantemente para insultarla, y ha pensado en no seguir con su carrera artística, ya que ahora vive lejos de Lima, pues viene trabajando en circos. Dayanita afirmó que la mala racha que está atravesando se debe a que confió demasiado en las personas equivocadas.

"A veces solo recibo llamadas para insultarme y decirme cosas feas. Miren dónde estoy viviendo ahora: arrinconada, en un circo trabajando. No me avergüenzo de lo que hago", agregó.

Es así que, las declaraciones de Magaly han generado gran controversia en redes sociales. Mientras algunos respaldan su postura, otros defienden a Dayanita y destacan su esfuerzo por salir adelante. La polémica continúa y el futuro laboral de la actriz cómica aún es incierto en el mundo televisivo.