Melissa Paredes explota al ver el corte de cabello de su hija tras viaje con Rodrigo Cuba: "¡Dios mío!"

Melissa Paredes se reencontró emocionada con su hija Mía tras sus vacaciones en Disney con Rodrigo Cuba y Ale Venturo, pero su alegría cambió al notar un corte irregular en el cabello de la menor. Su reacción quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.

El detalle en el cabello que desató la incomodidad

Mientras abrazaba a Mía tras varios días de separación, Melissa Paredes notó de inmediato que algo no estaba como lo recordaba. El cabello de la menor lucía visiblemente disparejo, lo que provocó una reacción espontánea de la actriz.

"¡Qué pasó, Dios mío!", exclamó sorprendida, mientras su hija respondía con total naturalidad: "¡Me cortaron el pelo!".

La sorpresa fue tal que Melissa terminó dejándose caer sobre la cama, incapaz de ocultar su desconcierto ante lo que veía. El momento fue grabado por su esposo, Anthony Aranda, y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó comentarios y reacciones diversas entre sus seguidores.

Horas después, la propia Melissa decidió dar más detalles sobre lo ocurrido. A través de un segundo video, apareció junto a Mía para explicar que intentó arreglar el corte antes de mostrarse nuevamente ante la cámara.

"Ya le corté sus puntitas locas que andaban por ahí", comentó, aunque su expresión dejaba en evidencia que el tema aún le incomodaba.

La actriz incluso cuestionó la decisión tomada durante el viaje. "No entiendo, ¿no era más fácil ir a una peluquería?", preguntó, dejando clara su confusión. Ante ello, Mía explicó el motivo del improvisado corte:

"Los locales no estaban abiertos porque era de noche". Una respuesta que no terminó de convencer del todo a Melissa, quien aseguró que nunca habían tenido problemas similares con el cabello de su hija.

Mía explica qué pasó y Melissa promete una solución

Con el paso de los minutos y un ambiente más calmado, Mía terminó explicando qué ocurrió realmente durante el viaje. Según relató la menor, fue su papá quien autorizó el corte debido a que su cabello se habría enredado. Esta versión aumentó la sorpresa de Melissa, quien buscó entender mejor la situación.

"¿Lo pagaste tú?", preguntó, intentando aclarar cómo se dio todo. La respuesta de Mía fue directa y sincera: "No, mi papá. Pensé que me lo iban a cortar ligerito, pero me lo agarró como una colota y me comenzó a cortar". El gesto de Melissa reflejaba incredulidad y molestia, aunque optó por manejar la situación con calma frente a su hija.

Lejos de generar un conflicto o incomodar a la menor, la actriz decidió cerrar el episodio con un mensaje tranquilizador y una promesa clara.

"Dios mío, vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor", aseguró, dejando en claro que el problema tendría solución y que lo más importante era el bienestar de Mía.

@rkt696 Melissa Paredes se indigna al ver corte de cabello de su hija Mía ♬ sonido original - rkt696

El episodio del corte de cabello, común en muchos reencuentros familiares, se hizo público por la exposición de Melissa Paredes. Pese a la sorpresa inicial, la actriz manejó la situación con humor y calma, priorizando la estabilidad emocional de su hija y mostrando una vez más su faceta cercana.