Masiel Málaga aclara retraso en show por falle técnica y pide respeto: "El público merece una explicación"

Masiel Málaga protagonizó un tenso momento durante una presentación en Los Olivos. Sin embargo, la artista decidió aclarar lo ocurrido y explicó que el retraso de su show se debió a una falla técnica, además de una descoordinación con el horario anunciado al público.

Masiel Málaga pide respeto tras retraso en show en Los Olivos

La cantante salsera Masiel Málaga vivió un momento tenso durante una presentación en Los Olivos, luego de que parte del público reclamara por el retraso de su show. La artista decidió explicar lo ocurrido y aseguró que la demora se debió a una falla técnica con el cable del piano, además de una descoordinación con el horario anunciado.

Todo ocurrió cuando algunos asistentes comenzaron a reclamar desde el público por la demora. En medio del ruido y las quejas, Masiel respondió a uno de los comentarios que escuchó desde el escenario. La cantante explicó que el público merecía saber la verdad de lo que estaba pasando y que también era importante respetar a los artistas.

"¿Cómo dices? No quiero cantar. ¿Qué problema hay?", dijo la salsera, visiblemente incómoda por lo que estaba ocurriendo. "Por personas como tú es que se ven perjudicados todos. Todo el público merece una explicación por respeto. Aprende tú también a respetar al artista", expresó.

Luego de ese momento, Masiel Málaga decidió explicar con calma cuál fue el problema que impidió que el show empezara a la hora que muchos esperaban. Según contó la cantante, el cable del piano se rompió minutos antes de la presentación, lo que hizo imposible iniciar el espectáculo.

"Si le han informado a ustedes que nosotros estaríamos acá a las 11 de la noche. Ese no es nuestro problema. Nosotros no estábamos programados a las 11 de la noche en este local. Nosotros venimos desde Barranca, donde hemos tocado a las 10 de la noche, y estamos a tres horas de ese el lugar", explicó.

@ameg_pe 10.03.26 | Masiel Málaga aclara retraso en show por cable de piano y pide respeto. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La artista también dejó claro que su equipo estaba haciendo todo lo posible para solucionar el problema técnico. Mientras el equipo intentaba arreglar la falla, parte del público comenzó a impacientarse. En redes sociales, algunas personas que estaban en el lugar compartieron su versión de lo ocurrido. Otra usuaria relató lo que observó durante la espera.

"Masiel por un cable que no funciona no se quiere presentar en Los Olivos", comentó una asistente. "Había pifia porque la gente la estaba esperando desde temprano. Llegaron, pusieron sus instrumentos, pero había un tema con el piano el cual no solucionaban. Y decidieron empezar a sacar los instrumentos porque no se iba a presentar", contó.

La salsera también agradeció a quienes sí decidieron esperar mientras solucionaban el problema. Luego de conseguir otro cable para el piano, Masiel Málaga finalmente pudo subir al escenario y cumplir con su presentación. La artista dejó claro que su intención siempre fue cantar para su público, a pesar de los inconvenientes técnicos.

"Gracias a las personas que nos han esperado, nuestro cable del piano se rompió, hemos conseguido otro para cumplir con ustedes", comentó.

Masiel cuenta que lanzaron objetos a su equipo

Masiel también reveló que la situación se salió de control cuando algunas personas comenzaron a lanzar objetos hacia su equipo. Decidió dejar claro que no permitiría ese tipo de comportamientos.

"Quiero aclarar que parte del público ha tirado hielos y botellas, a todo mi personal. Señores, si les han informado ustedes de que nosotros estaríamos acá a las 11 de la noche, ese es nuestro problema. La gente cree porque uno es artista, uno no se va a dar su lugar. No se confundan", señaló.

Hasta el momento, el local donde ocurrió el incidente no ha dado una versión oficial sobre lo sucedido. Mientras tanto, la cantante dejó un mensaje claro: los artistas también merecen comprensión cuando ocurren problemas fuera de su control.

En conclusión, Masiel Málaga aclaró que el retraso de su presentación no fue por falta de voluntad, sino por un problema técnico que se presentó minutos antes del show. La salsera también lamentó la reacción de algunos asistentes que lanzaron objetos contra su equipo, pero agradeció a quienes decidieron esperar para verla cantar. Finalmente, la artista logró subir al escenario y cumplir con su presentación.