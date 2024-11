Glenda Rodríguez revela que John Kelvin se orinaba borracho en su carro: "No valora que yo le limpio"

Glenda Rodríguez se presentó en el programa Magaly TV, La Firme y contó detalles inéditos de su relación con John Kelvin, a quien hace unos días denunció por haberla maltratado física y psicológicamente. Según narró la joven, el cantante tiene problemas con el alcohol y se ha orinado en su carro.

Glenda Rodríguez expone a John Kelvin

La joven llegó al programa de ATV acompañada de su abogada y descartó haber retomado su relación con el cantante de cumbia, aduciendo que esta vez no hay marcha atrás y que piensa seguir con su denuncia hasta el final.

Asimismo, contó que ambos llevaron terapia psicológica para poder mejorar su relación. Sin embargo, el especialista que los atendió le dijo que si John no acepta su problema con el alcohol, ella debe alejarse de él.

Sin embargo, una de las cosas más impactantes que Glenda contó fue que el cantante de cumbia no controla sus esfínteres y se ha orinado en su carro en más de una ocasión.

"Él se hace en el pantalón; en mi carro se ha hecho popó muchas veces, se orina porque está muy ebrio", confesó visiblemente angustiada.

Glenda también aseveró que está cansada de estar con una persona que no valora todo lo que ella hace. "No valora cuando yo le limpio el po*o, no valora cuando yo limpio después de que él se orina", concluyó.

John Kelvin está libre

La defensa legal del exintegrante de varias agrupaciones de cumbia habló con un medio local y confirmó que John Kelvin ha salido en libertad luego de evaluarse las declaraciones de ambas partes y los resultados del médico legista.

"En el parte se registra que ambos se agredieron y las lesiones no son graves. Ayer debía declarar, en cámara Gesell, Glenda Rodríguez, y no lo hizo; mi defendido sí", expresó el abogado del cantante de cumbia.

Cabe resaltar que, en el video presentado por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la intervención, se puede escuchar a Glenda confirmar que el cantante le rompió la nariz y la golpeó, aunque posteriormente se negó a pasar a la cámara Gesell sin motivo aparente.

De esta forma, Glenda Rodríguez dejó claro que no piensa retomar su relación con John Kelvin y reveló que el artista tiene un grave problema psicológico, ya que llega al punto de orinarse en cualquier lado.