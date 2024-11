Glenda Rodríguez revela todo lo que pasó durante su relación con John Kelvin: "Seguiré con mi denuncia"

El pasado 8 de noviembre, el cantante John Kelvin terminó en la comisaría tras la denuncia de Glenda Rodríguez. Ahora, la bailarina acudió al programa Magaly TV para contar todos los detalles de su relación con el artista de cumbia. Además, presentó videos y otros archivos más para corroborar su versión por la denuncia de agresión.

Glenda revela el calvario que sufrió con John Kelvin

Glenda Rodríguez estuvo en el programa de Magaly Medina contando todo lo que pasó desde que inició su relación sentimental con John Kelvin. La joven reveló varios momentos en que el cantante se pasaba de copas, ponía en riesgo su vida, entre otras cosas más. Comenzó contando que 8 días antes de la agresión, ella había pedido al artista que se retire.

"Ya estaba cansada, yo hablé con el psicólogo y me dijo que 'si él no acepta que está enfermo, yo no voy hacer la incondicional'. (Tenía que estar cuidándolo) tenía que echar llave, él se hace en el pantalón, en mi carro varias veces se ha hecho popo y se orina porque está muy ebrio", dijo.

Así mismo, Glenda pidió que se informe los resultados de las pruebas toxicológicas que se realizaron ese día en que estuvieron en la comisaría por la denuncia de agresión. También contó que ese día que se encontraron en el hotel quedaron en conversar como personas adultas en que la relación ya no continuaría.

"Yo con él no tengo hijos, entonces por qué yo tengo que sufrir, por qué tengo que desperdiciar mi vida con una persona que no me valora. No valora cuando yo le limpio el pot**, cuando se orina y limpio en cualquier sitio. Ha pasado desde el mes de marzo, no ha salido ningún ampay hasta el último (lo ha estado cuidando como nana"), exacto", expresó.

Afirma que no lo agredió

La joven contó que cuando el psicólogo llegó a su casa, John Kelvin quiso lanzarse desde el cuarto piso porque pensó que era la policía por paranoia. Así mismo, delante del psicólogo, el cantante se le fue encima a la bailarina y trato de ahorcarla, pero ella no hizo nada porque le aconsejaban que tratara de calmarlo porque él tiene más fuerza.

"Yo no lo he tocado, él tuvo unas trece giras y él usa los in-ear. En su celular están las conversaciones que no funcionaba los audífonos, entonces acá (la oreja) tenía una herida que le había salido por estar usando. Decían que eso yo le había hecho", se defendió Glenda.

Finalmente, Glenda Rodríguez también compartió audios de John Kelvin insultando a la madre de sus hijos, Dalia Durán, con fuertes calificativos. Incluso, compartió videos cuando fueron a los Premios Heat, donde el artista estuvo ebrio y se lastimó los pies producto de los vidrios que había pisado al romper una ventana.