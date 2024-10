¡Que fue, mano! Joven sorprende a su NOVIA saliendo de un HOTEL con su ex

Una traición puede llegar a ser muy dolorosa, y por ello un joven decidió enfrentar a su novia, quien le estaba siendo infiel con su ex. El joven encontró a su pareja saliendo del hotel con otro hombre y la increpó, además de dejar todo registrado en video.

El clip de 19 segundos de duración muestra a una joven con pantalón negro y abrigo crema bajando por las escaleras junto a un joven. Ambos lucen avergonzados, pero se dirigen a la recepción para indicar que se retiran del recinto.

Sin embargo, en cierto momento se dan cuenta de que están siendo grabados por el novio de la mujer, quien la increpa directamente por su falta de lealtad.

"¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo estás, Guillermo? O no sé quién eres. ¿Estás perfecta? (...) Sí, te estoy grabando. No puedo creer que hayas hecho eso", dijo el joven identificado como Prado Classic.

En la descripción del video, también se agrega un breve texto en el que Prado indica que el padre de la joven tendrá que "cargar con el peso de haber creado a alguien así". Además, aseguró que la expone para tener pruebas y que nadie más caiga en sus mentiras.

El video se volvió viral en cuestión de horas y actualmente tiene casi 100,000 "me gusta" y ha sobrepasado el millón de visualizaciones. Los internautas no fueron ajenos e iniciaron un debate.

"Ese es mi causa del cole, Guillermo Saravia", "Tu nivel de sobriedad para tamaño evento me deja asombrado y a la vez consternado", "La chica está súper tranquila, ni se inmuta", "Oficialmente no eran nada, entonces no sé por qué te ofendes", "Me pregunto cómo sabías que ella estaba ahí", comentaron.