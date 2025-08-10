Hombre descubre a su esposa siéndole infiel y la expone en redes: "Estás casada y me engañaste"

Un nuevo caso de infidelidad expuesto en redes sociales ha generado controversia, ya que un hombre encontró a su esposa saliendo de un hotel con su amante y la encaró públicamente mientras hacía una transmisión en vivo en TikTok. El hombre terminó echando de su casa a su esposa, ante la mirada atónita del otro hombre.

Hombre encara a su esposa saliendo del hotel

El hecho ocurrió en Chile, y el video que se viralizó en redes sociales inicia con el esposo encarando a su mujer, mientras el amante esperaba a lo lejos. El esposo reafirmaba que la mujer es casada y que producto de su matrimonio tienen dos hijos.

"Es casada y tiene dos hijos. Solo estoy diciendo la verdad y que te acabo de pillar ahora saliendo del hotel con el compadre. Te pillé engañándome. Nos casamos, nos vinimos y mira lo que hiciste", reclamaba el hombre.

Sin embargo, la mujer no se quedó callada y también encaró al hombre, asegurando que él le había sido infiel durante los siete años que llevaban de matrimonio. "Me da igual, tú me has engañado a mí durante siete años . Basta, ¿qué hiciste tú?", respondió.

Finalmente, el hombre tomó la decisión de echar de su casa a su esposa, indicando que se comunicaría con una tercera persona para dar por terminada su relación matrimonial.

"Mira lo que hiciste. Te vas de la empresa, te vas de la casa, olvídate de todo, yo voy a llamar a Augusto ahora para que tú lo sepas", sentenció.

La confrontación inició con un reclamo que resonó en el aire: "Llevamos siete años casados". La presencia del acompañante de la mujer añadió... pic.twitter.com/NoumvwDQ1Q — EL INFORMANTE CORDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) August 4, 2025

Reacción de los internautas

El caso generó indignación en redes sociales y dividió opiniones: mientras algunos criticaron a la mujer, otros la defendieron, asegurando que el esposo habría sido infiel antes y ella solo le pagó con la misma moneda.

"'Tú lo has hecho muchas veces', responde ella; así que, señores, si no quieren llevar cacho, respeten la relación. Hoy en día es de ida y vuelta. Ella corrió con la mala suerte de que la pillaran. ¿O es que acaso con quién son infieles los hombres? ¡Con las mujeres!", se lee en un comentario.

Es así que, el impactante video del enfrentamiento se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios y compartidos. La historia no solo expuso una traición, sino que abrió un debate sobre la fidelidad y las consecuencias de ventilar problemas de pareja públicamente.