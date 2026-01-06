¡Solo en Perú! Recrean la captura de Nicolás Maduro durante danza tradicional en Piura (VIDEO)

En Piura, la creatividad y el buen humor se hicieron sentir fuerte. Durante una presentación de la tradicional Danza de los Negritos de Almirante Grau, un grupo de danzantes sorprendió al público al recrear, en tono de parodia, la captura de Nicolás Maduro, hecho que ha marcado la agenda internacional en los últimos días. El momento no tardó en volverse viral en redes sociales.

La escena se dio en medio de una celebración popular, donde la música, los pasos típicos y el ambiente festivo se mezclaron con una representación que sacó carcajadas y aplausos entre los asistentes. Sin perder la esencia de la danza, los participantes incluyeron gestos y movimientos que aludían a la captura del exmandatario venezolano.

Recrean captura de Nicolás Maduro en Piura

La Danza de los Negritos es conocida por su picardía y por incluir sátira en sus presentaciones. Esta vez, los piuranos decidieron llevar la actualidad internacional al escenario, demostrando que el ingenio peruano no tiene límites. El público que presenció el baile grabó el momento y rápidamente los videos comenzaron a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la agrupación Los Negritos de Almirante Grau representa la escena con humor, manteniendo el ritmo y la alegría que caracteriza a esta expresión cultural del norte del país. Lejos de generar polémica en el lugar, la parodia fue tomada como una muestra de creatividad y desahogo colectivo.

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, cientos de usuarios comentaron el video destacando el ingenio de los piuranos.

"Jajaja lo mejor que han visto mis ojos, viva Perú", escribió un usuario. Otro comentó: "Piura es clave", mientras que un tercer mensaje resumió el sentir general: "Solo en Perú jajaja".

@latinanoticias 🚨La Danza de los Negritos sorprendió al recrear, con humor la captura de Nicolás Maduro, sin perder su esencia festiva. Tradición, creatividad y sabor local que arrancó risas y aplausos entre los presentes. ♬ sonido original - Latina Noticias

Varios de los comentarios llegaron desde cuentas venezolanas, quienes agradecieron el gesto. Uno de ellos elogió la parodia de Maduro.

"Gracias amigos, ese dictador se burló mucho de nosotros, así que gracias por hacer la parodia", se lee en uno de los mensajes que más interacciones generó.

Mientras tanto, Maduro se defiende

Mientras el video seguía sumando vistas, Nicolás Maduro se pronunciaba desde Estados Unidos. Durante su primera audiencia, el exmandatario negó las acusaciones en su contra y aseguró que sigue siendo el presidente de Venezuela.

"Soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente. Todavía soy presidente de mi país", declaró a través de un intérprete.

Nicolás Maduro enfrenta un proceso por cargos que incluyen narcotráfico, narco-terrorismo y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas, los cuales podrían implicar penas severas, incluso potencialmente cadena perpetua según la legislación de EE.UU.. En su primera audiencia en Nueva York, se reportó que hubo restricciones sobre el uso de cámaras y fotografías dentro de la sala durante la comparecencia judicial.

En conclusión, la recreación de la captura de Maduro realizada en Piura se ha convertido en uno de los videos más comentados del momento. Para muchos, es una muestra más de cómo en Perú las tradiciones siguen vivas y se adaptan a la coyuntura, siempre con picardía y sin perder el espíritu festivo. Entre risas, aplausos y celulares grabando, la Danza de los Negritos se hizo viral.