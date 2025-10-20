Orquesta Candela ganó dos galardones en Premios Unidad de los Latin Music Awards 2025

La cumbia peruana conquistó Estados Unidos. Orquesta Candela brilló en la 11ª entrega de los Premios Unidad 2025. La reconocida agrupación logró ganar dos galardones, marcando un hito importante en su camino hacia la internacionalización y consolidando su legado musical.

Orquesta Candela triunfó en los Premios Unidad

La reconocida agrupación peruana Orquesta Candela obtuvo dos reconocimientos en los Premios Unidad de los Latin Music Awards 2025, celebrada en Nueva York, Estados Unidos. El grupo musical se impuso en las categorías de 'Leyenda' y 'Artista Tropical Cumbia', consolidando así sus 35 años de trayectoria ininterrumpida desde su fundación en Monsefú.

"Para nosotros es una gran emoción ganar este premio en el género tropical en New York. Quiere decir que nuestro trabajo está siendo visto afuera, eso nos llena de orgullo y es una súper motivación para seguir por el camino correcto", expresaron Víctor, Donald y Billy Yaipén, integrantes de Orquesta Candela.

Por otro lado, el director de los Premios Unidad en Nueva York, Josep Alván, se mostró sorprendido por la acogida de la cumbia peruana en el mundo. La producción de Orquesta Candela es incansable, y prueba de ello es el reciente éxito 'Todavía', lanzado con la estrella panameña Joysi Love, ex integrante de 'La Factoría'.

Asimismo, Orquesta Candela grabó junto al Grupo 5 la canción 'Tan Dentro De Mi Alma'. El conjunto musical reveló que se vienen colaboraciones estelares junto a los ganadores del Grammy, Tony y Mimmy Succar, además de Leslie Shaw y el astro Elvis Crespo.

"Este año 2026 vamos con fuerza, la idea es dar el gran salto a la internacionalización, por qué no también aspirar a premios internacionales como los Grammy, los Billboard", señalaron los líderes de Orquesta Candela.

Orquesta Candela en Fiesta Karibeña

El pasado viernes 26 de septiembre, grandes artistas estuvieron presentes en las grabaciones de Fiesta Karibeña en el Bosque Encantado de Fátima en Chorrillos. Este evento musical reúne a grandes agrupaciones de la cumbia, salsa y urbano para hacer bailar al público.

Es así como Orquesta Candela hizo su gran entrada poniendo a bailar a todos en Chorrillos. La espectacular delantera musical cantaron sus mejores éxitos, haciendo gozar a sus seguidores en todo momento.

Incluso, hubo un momento donde cantaron junto a la modelo Gabriela Serpa en el tema "Todavía" en versión cumbia. Recordemos que esta canción fue una colaboración con Joysi Love, pero ahora lo interpretaron junto a la bailarina.

En resumen, Orquesta Candela puso el nombre del Perú en alto al lograr dos importantes galardones en los Premios Unidad de los Latin Music Awards 2025. Este logro internacional reafirma el legado del grupo musical y consolida su posición como una de las mejores agrupaciones de la cumbia.