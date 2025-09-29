¡Un tonazo! Orquesta Candela pone a bailar a todos con sus éxitos en Fiesta Karibeña

Dentro de la cumbia peruana, Orquesta Candela es una de las agrupaciones más sondas y queridas del país. Por ello, el último fin de semana estuvieron en las grabaciones de Fiesta Karibeña llevándose los aplausos del público presente.

Orquesta Candela en Fiesta Karibeña

El pasado viernes 26 de septiembre, grandes artistas estuvieron presentes en las grabaciones de Fiesta Karibeña en el Bosque Encantado de Fátima en Chorrillos. Este evento musical reúne a grandes agrupaciones de la cumbia, salsa y urbano para hacer bailar al público.

Es así como Orquesta Candela hizo su gran entrada poniendo a bailar a todos en Chorrillos. La espectacular delantera musical cantaron sus mejores éxitos, haciendo gozar a sus seguidores en todo momento.

Incluso, hubo un momento donde cantaron junto a la modelo Gabriela Serpa en el tema "Todavía" en versión cumbia. Recordemos que este tema fue una colaboración con Joysi Love, pero ahora lo interpretaron junto a la bailarina.

Fiesta Karibeña es un programa musical que se graba cada viernes en el Bosque Encantado de Fátima con música en vivo para todos sus seguidores. Al evento llegan agrupaciones de cumbia, salsa y música urbana para poner a bailar a todos. El programa se lanza todos los sábados a las 10:00 p.m. a través de Karibeña TV (6.2).

Nominados a Mejor Artista Tropical Cumbia

Por medio de las redes sociales, los Latin Music Awards anunciaron a los nominados en los Premios Unidad 2025. Es así como Orquesta Candela celebró ser nombrado en la lista a 'Mejor Artista Tropical' en el género cumbia.

Con una carrera musical de 35 años de la agrupación, don Víctor Yaipén Uypán fundó en su tierra natal Monsefú, quien falleció hace solo algunos meses. Ahora, sus hijos Donald, Víctor Jr. y Billy Yaipén siguen sus pasos con mucho trabajo, empeño y más música.

"Para nosotros es una gran emoción enterarnos de esta nominación. Quiere decir que nuestro trabajo esta siendo visto afuera y eso nos llena de orgullo y es una súper motivación para seguir por el camino correcto", sostuvo Victor, Donald y Billy Yaipén de Orquesta Candela.

De esta manera, Orquesta Candela sigue avanzando con sus canciones poniendo a todo el público a bailar con varios de sus éxitos en cada concierto, como en las grabaciones de Fiesta Karibeña donde llegaron con toda su delantera musical para cantar ante sus seguidores. Sin duda, una agrupación que se ha ganado el cariño de los peruanos.