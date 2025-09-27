Miss Primavera Karibeña: Zully, Lesly Águila, Ivana Yturbe y Natalie Vértiz se enfrentan en la semifinal

Hace unos días se inicio oficialmente la estación de la primavera y por ello, Radio Karibeña ha decidido realizar una competencia entre las artistas más conocidas del Perú para convertirse en la Miss Primavera Karibeña. Entérate cómo puedes votar por tus favoritas y pueda llevarse la corona.

La semifinal de Miss Primavera Karibeña 2025

Radio Karibeña ha lanzado una competencia para el público por medio de sus redes sociales para que puedan elegir a la Miss Primavera Karibeña 2025. Hace algunas semanas ya comenzaron las votaciones para premiar a la artista favorita y se lleve la corona.

En esta oportunidad, se han nominado a cantantes, influencers, streamer y modelos. El público ha ido votando por su favorita y pocas han llegado a la semifinal de esta competencia para salir triunfadora.

Las artistas que pasaron a la semifinal son la streamer Zully, la cantante Lesly Águila, la modelo Ivana Yturbe y la conductora Natalie Vértiz. Los fanáticos las llevaron con sus votaciones a esta semifinal. Recordemos que la ganadora recibirá un gran premio de parte de la emisora radial.

En otra votación de las semifinales, se encuentran compitiendo la actriz cómica Gabriela Serpa, Marina Gold, Ana Lucía Urbina y Maju Mantilla. Quien lidera esta votación es la cantante de cumbia. Sin duda, los fanáticos están haciendo todo lo posible para que su favorita gane esta competencia de la Miss Primavera Karibeña 2025.

¿Cómo votar por tu favorita?

Para votar por una de tus artistas favoritas debes acudir a las publicaciones realizadas en Facebook y TikTok. Luego, debes comentar el nombre de la joven por quién deseas votar y el número que le corresponde. Los votos serán sumados de todas las redes sociales para así anunciar a la nueva 'Miss Primavera Karibeña 2025'.

En Instagram, tienes que buscar la publicación de la semifinal en la cuenta de Radio Karibeña y debes realizar tu votación en el encuesta. Hasta el momento, la streamer Zully viene ocupando el primer lugar en las votaciones con un 63%, de ahí le sigue la cantante Lesly Águila con un 18%, después le sigue Ivana Yturbe y por último, Natalie Vértiz.

Finalmente, las votaciones para la 'Miss Primavera Karibeña 2025' se acabarán en los próximos días y se dará a conocer cual de las artistas se llevará la corona. Hasta el momento, Zully va encabezando en los votos gracias al apoyo de sus miles de seguidores que la siguen en Kick.