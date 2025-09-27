Gustavo Salcedo podría ser detenido en las próximas horas por agredir a exproductor de Maju Mantilla

Tras la fuerte agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez en la vía pública frente a su familia, ha causado polémica en los medios. Según la abogada Melissa Rodríguez, el aún esposo de Maju Mantilla podría ser detenido en las próximas horas tras ser descubierto en el acto.

¿Podría ser llevado a la comisaría en las próximas horas?

Dra. Melissa Rodríguez fue contactada por el programa 'Magaly TV: La Firme' para consultar de manera legal la agresión que cometió Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez y qué medidas tomaría la parte del denunciante. Ante esto, la 'urraca' le pregunta si el exdeportista se encuentra en delito de flagrancia.

"Nos encontramos dentro de una situación de flagrancia delectiva dentro de las 24 horas, verificando el acta de intervención policial del hecho que sucedió aproximadamente a las 10 de la mañana. Esta persona ha sido reconocida al momento de haber sucedido este hecho", expresa.

Es así como la abogada señala que dentro de las 24 horas de haber ocurrido el hecho de agresión en la vía pública, Gustavo Salcedo podría ser detenido aproximadamente hasta las 11 de la mañana.

¿Qué delitos enfrenta Gustavo Salcedo?

Ante estas acusaciones y denuncias interpuestas por Christian Rodríguez en contra del aún esposo de Maju Mantilla, la abogada reveló los delitos que estaría enfrentando el acusado.

"Por el hecho específico de hoy estamos ante un delito de lesiones que pueden ser graves y leves. Esto se va a determinar con un examen médico legal. Si le prescriben más de 20 días estamos ante una situación de lesiones graves, ya el tema de la pena puede ser de 6 hasta 12 años", señaló.

Así mismo, la periodista le consulta sobre el delito de haber puesto en peligro al menor hijo del exproductor de Latina. Además, de que Salcedo los estuvo siguiendo en varios momentos con amenazas hasta antes de cometer el delito.

"La cuestión no es solo física, sino psicológica, es importante que el niño pueda pasar su evaluación psicológica, pero también hay el delito de exposición de peligro con una pena de 1 a 4 años(...) Se puede configurare el delito de acoso de hasta 3 años, pero también el delito de marcaje porque ha habido un seguimiento previo, de entre 3 a 6 años", comenta.

De esta forma, Gustavo Salcedo estaría enfrentando varios delitos tras acosar, amenazar y agredir físicamente a Christian Rodríguez en más de una ocasión. Según informó una abogada, el aún esposo de Maju Mantilla podría ser detenido en las próximas horas por haber sido captado en el acto.