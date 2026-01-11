Pamela Franco presume regalo romántico de Christian Cueva en redes: "Amo mi color favorito"

Pamela Franco arrancó el 2026 dejando atrás polémicas y centrada en nuevos comienzos. La cantante sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un gesto romántico de su pareja, el futbolista Christian Cueva, que reafirma la etapa positiva que atraviesa su relación.

Rosas y mensajes de amor de Christian Cueva

A través de sus historias de Instagram, Pamela Franco mostró unas rosas que recibió de Christian Cueva. La cantante se dejó ver sonriente junto al regalo, destacando que se trataba de su color favorito.

"Amo mi color favorito. Te amo, Christian Cueva", escribió en su publicación.

Pero la sorpresa no terminó ahí. La intérprete de 'Dime la verdad' acompañó la imagen con la canción La Pareja Ideal de Marisela, cuyo fragmento que eligió parece reflejar su actual relación con el futbolista:

"Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos".

Este gesto ha generado comentarios de admiración entre sus seguidores, quienes celebran la consolidación de la pareja y la muestra de afecto de Cueva hacia Franco. La publicación refleja un momento de estabilidad y complicidad, dejando en claro que ambos atraviesan una etapa tranquila y romántica en su vínculo.

@rkt696 Pamela Franco luce detalle de Cueva ♬ original sound rkt696

Reflexión sobre el matrimonio y los tiempos del amor

La pareja también se sinceró sobre su relación en una reciente entrevista para La Karibeña. Mientras Christian Cueva dejó entrever su deseo de matrimonio, Pamela Franco adoptó una postura más prudente, centrada en la construcción de un vínculo sólido antes de formalizarlo.

"Más que todo, yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos. Yo creo que en un papel, que es algo bonito concretar cosas sentimentales, porque dos personas que se aman sueñan con hacer cosas juntos, no solamente casarse, sino construir cosas juntos y de llevarnos bien para ver si existe un futuro entre nosotros", señaló la cantante.

Franco explicó que prefiere que la relación evolucione de manera gradual, sin presiones, destacando la importancia de vivir cada etapa y dejar que el amor se desarrolle naturalmente:

"Una persona enamorada te va a decir en este momento que me quiero casar, te amo y todo, y es parte de, porque todas las personas que tenemos al lado, el amor de nuestra vida, es el plan que tenemos de vida también, pero dejemos que las cosas vayan dándose poco a poco. Cuando es para ti, es para ti. Cuando es para ti, aunque te salgas; cuando no, aunque te pongas", agregó.

Con sus muestras de afecto y reflexiones sobre el futuro, Pamela Franco evidencia que su relación con Christian Cueva atraviesa un momento de madurez y equilibrio. Entre rosas, mensajes románticos y conversaciones sinceras, la cantante prioriza la estabilidad emocional y la construcción de un vínculo sólido mientras ambos disfrutan de un nuevo comienzo en 2026.