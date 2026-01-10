Christian Cueva responde a Leslie Shaw por críticas a su look en conciertos de Pamela Franco ¿Qué dijo?

Dentro de la cumbia peruana, Christian Cueva ha aparecido recientemente junto a Pamela Franco sacando nueva música y presentaciones. Aunque Leslie Shaw no tuvo buenos comentarios hacia el pelotero, él decidió responder.

¿Qué le dijo Cueva a Leslie Shaw?

En una entrevista con el programa 'Karibeña Espectáculos' en YouTube, el futbolista Christian Cueva y Pamela Franco respondieron algunas preguntas sobre su relación amorosa y su paso por los escenarios de la cumbia peruana.

Es así como la conductora menciona el comentario que Leslie Shaw hizo en el pasado, dónde señaló al 'Aladino' como mal vestido y que restaba puntos a la cantante Pamela Franco en sus presentaciones.

"Cuando le preguntaron por Pamela Franco y Christian Cueva, dijo que él le resta puntos a la cantante porque dice que no le agrada la idea de que tú subas al escenario con short y chancleta ¿Qué le quiere decir?", me preguntó.

El pelotero más allá que molestarse, expresó que respeta la opinión que pueda tener Leslie Shaw sobre él en sus presentaciones, pero deja di en claro que no le interesa los malos comentarios en su vida, ya que siempre lidia con las críticas en casa momento de su carrera.

"Nada, es su opinión, se respeta. Primero es una mujer y una dama. (No te incomoda para nada, al contrario) imagínate, ya me hubiese muerto", agregó el pelotero.

¿Qué dijo Leslie?

Cuando Leslie Shaw visitó el programa de 'Ke Rica Mañana' en una entrevista con Leysi Suárez. Durante la conversación, le preguntaron sobre Pamela Franco y el pelotero, aunque elogió a la cantante de cumbia no dudó en comentar mal sobre el pelotero peruano.

"Pamela Franco me parece regia, pero siento que el novio le quita puntos" "¿Tú no estarías con Cueva en tu vida? ¿Nunca te han gustado los feos?" "Feos sí, pero ricos, pero no siento que le sumen en el escenario, al revés siento que le resta. Ella tan regia con su vestuario, su cuerpazo y orquesta, y el otro todo borracho con su short y chancleta, horrible. No creo que ella esté pasándolo bien", expresó.

De esta manera, Leslie Shaw menciona que Christian Cueva le restaría puntos en el escenario a Pamela Franco, pero el futbolista señala que prefiere no responderle porque no le interesa reaccionar a las malas críticas. Por ello, sigue creando música con su pareja mientras aún está de vacaciones en su club de fútbol.