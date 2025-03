"¡Dios mío, dónde estamos viviendo!": Leysi Suárez alza la voz tras muerte de Paul Flores

El fallecimiento del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10, a manos de sicarios, ha generado conmoción en la cumbia y la farándula. Durante su visita al programa "Ke Rica Mañana" de Radio Karibeña, Leysi Suárez no pudo ocultar su indignación y exigió que este crimen no quede impune.

Leysi Suárez exige justicia por muerte de Paul Flores

Leysi Suárez estuvo de invitada en el programa "Ke Rica Mañana" de Radio Karibeña. Allí contó que la noticia la impactó profundamente al enterarse el domingo en la mañana la muerte de Paul Flores, conocido como 'El Ruso'.

"Para mí esto ha sido un golpe inesperado. Me desperté con esta noticia y se me escarapeló el cuerpo. No podía creer lo que le había pasado a 'El Ruso'... Él era la alegría de Armonía 10. Y no hay que dejar este tema a un costado por irnos en espectáculos, hay que realmente enfocarnos, porque estamos viviendo unas épocas de tragedia", expresó conmovida.

La modelo recordó que el sábado por la noche vio a Paul Flores en el programa de Ernesto Pimentel, donde se le veía alegre, disfrutando y cantando como siempre. Por otro lado, hizo un llamado a la población y a los medios de comunicación para unirse y exigir justicia, dejando en claro que este problema no solo afecta a los artistas, sino a todos los peruanos.

"Hoy estoy aquí no como Leysi Suárez, sino como cualquier persona de a pie. Como el taxista al que le quieren robar y lo matan, como el emprendedor que sale a trabajar y es extorsionado. Efectivamente eso nos choca a todas las personas... No nos podemos desenfocar de una realidad que estamos viviendo, no es momento en que la radio, la televisión, los medios de comunicación, nos enfoquemos en lo mediático, no. Pongamos todos a hablar de esta situación para que el Perú se dé cuenta", declaró con la voz entrecortada.

También cuestionó la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades y pidió que la gente levante la voz.

"Hace poco vimos lo que pasó con el incendio, con Suu Rabanal, con tantas orquestas amenazadas. ¡Dios mío, ¿dónde estamos viviendo?!... Todas las personas que están escuchando, levantemos, hagamos en nuestras redes sociales algún mensaje para que la gente sepa que todos estamos levantados con esto que nos ha pasado. Si la única manera que nos escuchen es gritando, hagamos bulla... Esta pena ha enlutecido a todo un país. Esto nos ha chocado a todos", enfatizó.

Durante el programa, Leysi también instó a la ciudadanía a expresarse en redes sociales y sumarse a la lucha contra la delincuencia. Además, recordó que la cumbia está de luto y que el legado de Paul Flores debe ser honrado con justicia.

"Armonía 10 es una agrupación generacional. Desde niña he escuchado sus éxitos, igual que mis padres y abuelos. Hoy escuchamos sus canciones, pero con pena, porque sabemos que él ya no está... Acabo de ver hace poco ha pasado con Son del Duke, con Caribeños (de Guadalupe). ¿Qué está pasando? Nosotros vivimos de los eventos. ¿Vamos a tener que quedarnos en casa y vivir con miedo? No, no podemos vivir con miedo en un país libre", afirmó.

El último adiós a Paul Flores

Durante la transmisión, Max Aguirre, animador de Armonía 10, se enlazó en vivo desde Piura, donde se realiza el velorio del cantante.

"Es un momento difícil. Se nos va más que un amigo, un hermano. Siempre tenía una sonrisa, nunca lo vimos triste. Lo recordaremos así, con su alegría", expresó.

Finalmente, un familiar del cantante confirmó que el miércoles 20 de marzo se realizará el sepelio de Paul Flores en Piura.

"El miércoles será la misa en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en el barrio de San Martín. Terminada la misa nos dirigimos hacia el Campo de Paz", detalló un familiar del artista.

La muerte de Paul Flores ha dejado un gran vacío en la música peruana. Su partida ha encendido una vez más el debate sobre la inseguridad en el país. Sus colegas y seguidores esperan que este crimen no quede impune y que se haga justicia.