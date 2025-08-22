Austin Palao sorprende con mensaje tras polémica con Oriana Marzoli y Facundo González: ¿Qué dijo?

La polémica alrededor de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao continúa generando titulares. Oriana Marzoli sorprendió al afirmar que Austin Palao pidió a su hermano Said que no la incluyera en la lista de invitados de la ceremonia. Esta situación no solo tensó la relación con la española, sino que también provocó el quiebre de la amistad entre Austin y Facundo González, pareja de Oriana.

Austin Palao responde con un mensaje en redes

Luego de la revelación de Oriana, Austin Palao no ofreció declaraciones directas, pero sí compartió un post en Instagram con fotografías de su visita a Cusco. Lo que llamó la atención fue la frase que acompañó la publicación:

"Lo verdadero nunca necesita explicación".

De inmediato, el mensaje fue relacionado con la polémica, aunque el exchico reality no mencionó nombres. Al respecto, Facundo González fue consultado por el programa 'Más Espectáculos' sobre la supuesta indirecta de Austin. El argentino, sin embargo, prefirió restarle importancia.

"No, no sé, no miro las redes sociales. (¿Lo dejaste de seguir?) No, no creo que lo dejé de seguir, a veces paso las historias y no presté atención. Estoy con otras cosas, estoy con mi novia, estamos muy felices y muy tranquilos. (¿No quieres entrar en la polémica?) Estoy tranquilo", señaló el integrante de Esto es Guerra, mostrando que no busca alimentar la disputa.

Facundo González confirma quiebre de amistad

Más allá de los intentos de evitar la polémica, Facundo admitió que el incidente con Oriana terminó por romper su amistad con Austin. El argentino explicó que tomó distancia para respaldar a su pareja y aseguró que no piensa retomar esa relación amical.

"No hablo con él, pero ya prefiero de una vez dejar el tema ahí. Ahora estoy tranquilo, por eso, por el respeto que tengo a la amistad que tuvimos en su momento prefiero dejar el tema. Le tengo mucho cariño a Said, como mi hermano, a su papá como su hermano", expresó el popular "Wacho".

En otro momento, González fue consultado sobre si invitaría a Austin Palao en caso de casarse con Oriana. Aunque no quiso entrar en detalles, siguió la línea de su pareja y respondió con tranquilidad:

"Bueno, ahí veremos, pero no hay problema, está invitado uno. Hay que estar tranquilo, ser feliz y dejar ser feliz a los demás".

En conclusión, la controversia entre Oriana Marzoli, Austin Palao y Facundo González sigue dando que hablar en la farándula local. Mientras la española asegura que el veto de Austin a la boda de Alejandra Baigorria marcó un antes y un después, Facundo prefiere poner punto final a la amistad en defensa de su relación.