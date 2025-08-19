¿Indirecta? Elías Montalvo sobre Paul Michael: "Hemos compartido muchísimas cosas juntos"

Elías Montalvo volvió a estar en el centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre los constantes rumores que lo vinculan sentimentalmente con Paul Michael, actual pareja de Pamela López. Aunque semanas atrás negó haber tenido algún tipo de relación con el joven cantante, el tiktoker sorprendió con nuevas declaraciones que despertaron más dudas en lugar de aclararlas.

Elías Montalvo deja entrever cercanía con Paul Michael

Durante la conversación, Montalvo explicó que ya no mantiene contacto con Paul Michael, señalando que la relación de amistad se detuvo cuando el joven ingresó a la Orquesta Candela. Sin embargo, sus comentarios fueron interpretados por muchos como una insinuación de que hubo algo más entre ellos.

"Paul es chévere, súper humilde. No lo veo hace tiempo. Ya no hablamos desde que entró a Orquesta Candela, no hemos hablado ni con Pamela ni con él, pero a veces las personas solo te escriben cuando necesitan algo o necesitan de ti", dijo al inicio.

Lo que más llamó la atención fue cuando le consultaron si Paul pudo haberse incomodado por los rumores. Montalvo respondió con una sonrisa:

"Paul y yo nos conocemos desde hace tiempo, él sabe que hemos compartido muchísimas cosas juntos. (¿quizás ha sido porque te vincularon con él, que te dejara de hablar?) No creo, o quizás sí, ¿no? No sé, de repente le he causado inseguridades. Yo creo que si uno tiene su orientación bien puesta, bueno. Yo no creo que él sea el que se haya incomodado".

El programa también mostró un video de meses atrás donde amigos de ambos bromeaban sobre una supuesta relación. Frente a esas imágenes, el tiktoker evitó dar respuestas directas y trató de restarle importancia al tema.

Gabriela Herrera también opina sobre los rumores

La modelo Gabriela Herrera, quien también fue consultada en la nota, sorprendió al referirse con naturalidad a los comentarios que circulan sobre Paul Michael y Elías Montalvo. Según contó, ya había escuchado rumores similares desde hace tiempo.

"Habran querido experimentar, ya es cosa de ellos, igual ver qué tal les va la situación, puede ser, quién sabe. Algo así había escuchado más o menos, eso que soy su amiga, pero lo chanco. Cuando el río suena es porque piedras trae, creo yo", comentó con humor.

Las declaraciones de Montalvo y Herrera encendieron la polémica en redes sociales, donde usuarios compartieron opiniones divididas. Mientras algunos defienden la versión de amistad, otros aseguran que las frases dejan más dudas que certezas.

La supuesta cercanía entre Elías Montalvo y Paul Michael continúa generando titulares y comentarios. Aunque el tiktoker ha negado de manera directa un romance, sus insinuaciones mantienen vivo el debate. Hasta el momento, Paul Michael no se ha pronunciado públicamente sobre las versiones que lo involucran, mientras Pamela López tampoco ha dado declaraciones