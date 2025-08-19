Samahara Lobatón revela que actualmente confía mucho en Bryan Torres: "Sé que ha mejorado"

La joven Samahara Lobatón está nuevamente en medio de la polémica tras presentar en 'El Valor de la verdad'. Aunque también viene anunciando que su relación con Bryan Torres se encuentra mejor que nunca, y confía mucho en él a pesar de la infidelidad.

¡Confía en Bryan Torres!

Hace unos meses, Bryan Torres fue ampayado con una mujer siendo infiel a Samahara Lobatón, luego de ello aparecieron más jovencitas revelando que también habrían estado con él. Es así como se creyó que la hija de Melissa Klug terminaría con su relación amorosa, pero fue todo lo contrario ya que al poco tiempo anunciaron que se encuentra embarazada nuevamente.

En una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Samahara revela que viene pasando por momentos muy felices en su familia. Además, que estaría sintiendo mucha confianza en el cantante de salsa, ya que habría cambiado para bien tras cometer el erro de ser infiel.

"Yo ahora tengo mucha confianza con él, sé que ha mejorado poco a poco, es un trabajo constante la verdad mejorar por ti y tu familia ¿no?", expresó ante las cámaras.

¿Por qué Samahara lo perdonó?

Es así como la joven influencer también contó que perdonó la infidelidad al salsero por el gran amor que le tiene, pero le advirtió que sería la única vez. Luego, menciona que el padre de sus últimos hijos tiene en claro que no piensa perdonarle un error más en su vida amorosa. Además, señala que no le interesan las críticas de las demás personas porque solo ellos saben cómo han venido trabajando dentro de su hogar.

"No lo perdone por mi familia, porque nada te ata, ni un hijo, ni 10, nada te ata a estar con una persona. si yo trabaje mi perdón hacia Bryan fue básicamente hacia el amor que tenia hacia él. Acepto que las personas cometan errores y se le perdonó un error, no se le va a volver a perdonar más. él lo tiene claro. Esto ha sido algo que hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo, a mí realmente no me importa lo que digan los demás", agregó.

Samahara Lobatón deja en claro que actualmente confía mucho en el padre de su última hija a pesar de haberle engañado. Además, señala que Bryan Torres ha cambiado mucho por el bien de su familia y cree en el perdón a aquellos que comenten errores en sus vidas.