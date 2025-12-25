RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Inesperado!

Darinka Ramírez sorprende con anuncio de embarazo: ¿Quién es el padre de su bebé?

La ahora cantante Darinka Ramírez eligió el día de Navidad para revelar que se convertirá en madre por segunda vez.

Darinka Ramírez anuncia que está embarazada y espera a su segunda hija.
Darinka Ramírez anuncia que está embarazada y espera a su segunda hija. (Instagram)
25/12/2025

¡La familia crece! Con una tierna postal familiar, Darinka Ramírez anunció que está embarazada nuevamente y que será mamá por segunda vez. Conoce todos los detalles de su emotiva publicación y lo que se sabe hasta ahora sobre el padre de su futura bebé.

Darinka Ramírez: "Espero a mi segunda hija"

La influencer Darinka Ramirez sorprendió a todos este jueves 25 de diciembre al confirmar que se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé. A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, la ahora cantante compartió la noticia que ha generado un revuelo inmediato entre sus fanáticos y la prensa de espectáculos.

Con una fotografía en blanco y negro, Darinka Ramírez mostró su avanzado estado de gestación en una imagen donde se ven las manos de su hija mayor y las de quien sería su actual pareja. El anuncio no solo fue visual; vino acompañado de un mensaje cargado de sentimiento.

"El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y llena de mucho amor.", escribió Darinka Ramírez en su cuenta oficial de Instagram.

En la misma publicación, Darinka Ramírez destacó el entusiasmo de su primogénita por convertirse en hermana mayor, asegurando que la pequeña ya está lista para asumir su nuevo rol. "Nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa", añadió.

¿Quién es el padre de su segunda hija?

Este segundo embarazo marca un hito importante en la vida de Darinka Ramírez, quien ha sabido mantener un equilibrio entre su carrera y faceta como madre. Aunque la identidad del padre se mantiene bajo cierta reserva, ya que en la imagen solo se ven sus manos, el mensaje de "un nuevo comienzo" sugiere que la influencer se encuentra en una relación sólida y llena de proyectos a futuro.

Darinka Ramírez cuestiona a Jefferson Farfán tras celebrar fiesta a su hija: "No entiendo su forma de amar"
Lee también

Darinka Ramírez cuestiona a Jefferson Farfán tras celebrar fiesta a su hija: "No entiendo su forma de amar"

Por el momento, Darinka Ramírez no ha dado detalles sobre cuántos meses de embarazo tiene exactamente, pero por la prominencia de su "pancita" en la sesión fotográfica sugiere que el nacimiento de la pequeña princesa podría estar más cerca de lo que muchos imaginan.

De esta manera, Darinka Ramírez anunció con una emotiva publicación en redes sociales este nuevo embarazo. Por ahora, la ahora cantante ha preferido mantener la identidad de su pareja en reserva, dejando a sus seguidores a la espera de nuevas pistas del padre de su segunda hija.

Temas relacionados bebe Darinka Ramírez Embarazo padre segunda hija

Siga leyendo

Lo Más leído

Imitadora de Michael Jackson ganó la gran final de "Yo Soy" y se emociona: "Gracias por creer en mí"

Imitador de Lennox en 'Yo Soy' perdió la vida tras ataque armado frente a su vivienda en Puente Piedra

'Canastones' por Navidad de Jorge Luna podrían traer problemas tributarios a sus trabajadores: ¿De que trata?

Pamela López inicia costoso tratamiento para eliminar tatuaje de Cueva: Este es el precio que pagará

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

últimas noticias
Karibeña