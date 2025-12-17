Darinka Ramírez comparte mensaje sobre paternidad como posible indirecta para Farfán: "Pagar no es criar"

En los últimos días, Darinka Ramírez y Jefferson Farfán festejaron el cumpleaños de su hija con diferentes fiestas. Así mismo, la joven influencer también lanzó una canción dedicada a su hija y por medio de sus redes, aprovechó la oportunidad de mandar un mensaje lo que significa la paternidad.

¿Indirecta para Jefferson Farfán?

Se conoce el patrimonio económico que tiene Jefferson Farfán y de los lujos que muestra por medio de sus redes sociales. Aunque, siempre ha tenido problemas con las madres de sus hijos, por no estar presente como se debería.

Entonces, Darinka Ramírez decidió reflexionar con un mensaje de paternidad en sus redes sociales que sería una clara indirecta para el padre de su hija. Recordemos que en más de una ocasión, la joven ha señalado que la 'Foquita' no ve seguido a su pequeña.

"Buen padre no es solo el que pasa pensión y ahí quedó. Buen padre es el que cuida la salud de la madre de sus hijos, porque sabe que ellos dependen de ella. Buen padre es el que se preocupa por crear vínculo, el que pregunta cómo están, el que está presente. Nadie tiene que escribirte para que te contactes con tus hijos. Eso debe nacer de ti, pagar no es criar", expresó.

Historia de redes sociales

Es así como deja en claro que un crianza no es entregar solo el dinero de la pensión para los niños, sino es más que eso. Claramente un mensaje para el novio de Xiomy Kanashiro.

Darinka Ramírez continúa con los mensajes

Después, Darinka Ramírez también comentó sobre criar a sus hijos para que tengan buenas valores y se preocupen más por ello, que las cosas materiales. Es clara la referencia al padre de su hija, ya que Farfán suele lucirse en autos caros, ropa de marca y mucho más.

"Hay que enseñarle a nuestros hijos que la única forma de ser realmente impresionante es siendo buena persona. No importa lo que tengan, lo que usen, donde viven o qué manejen. Lo que importa es que tengan corazones puros y con buenas intenciones", expresó la joven.

De esta manera, la joven influencer Darinka Ramírez deja en claro la importancia sobre la crianza en su pequeña hija que tiene con Jefferson Farfán. Además, decidió mandar una indirecta al padre de su niña señalando que criar no es igual que pagar, sino interesarse más en el ámbito personal que en lo material.