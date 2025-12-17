Melissa Paredes le envió segunda carta notarial a Magaly Medina: esto es lo que pide

La actriz e influencer Melissa Paredes volvió a colocar su nombre en el centro de la atención mediática tras enviar una nueva carta notarial a Magaly Medina, en la que le recuerda los comentarios emitidos el pasado 9 de diciembre en el programa 'Magaly TV: La Firme', los cuales, según sostiene, involucraron a su menor hija.

Melissa Paredes le volvió a mandar carta notarial a Magaly Medina

De acuerdo con el contenido del documento legal, la carta notarial tiene como objetivo principal proteger los derechos de la menor, evitando que aspectos de su vida personal y hechos sensibles continúen siendo utilizados como parte del contenido televisivo.

Asimismo, se advierte que las declaraciones realizadas en el mencionado espacio de espectáculos habrían vulnerado derechos fundamentales de la niña.

El texto inicia señalando de manera directa a la conductora y productora del programa: "A través del programa televisivo 'Magaly TV: La Firme', del cual usted es productora y conductora, se vertieron declaraciones por su parte relacionadas con mi menor hija", se leyó en el documento enviado por Melissa Paredes.

Según lo detallado en la carta notarial, la también actriz exige tres puntos concretos a Magaly Medina tras los comentarios difundidos en la pantalla chica.

Primero, el cese inmediato de cualquier declaración pública relacionada con su hija menor, ya sea en televisión, redes sociales u otros medios de comunicación. Luego, que no se vuelva a mencionar ni exponer hechos del pasado, especialmente aquellos vinculados a procesos judiciales o conflictos familiares que involucren a la menor.

Melissa Paredes y una nueva carta notarial a Magaly

Finalmente, que se respete la intimidad de la niña, al considerar que la exposición mediática afecta su honor y dignidad ante la opinión pública.

Melissa Paredes no quiere que Magaly hable de su hija

Con esta nueva acción legal, Melissa Paredes busca evitar que su hija vuelva a ser mencionada en espacios de espectáculos, así como cerrar definitivamente cualquier referencia a los conflictos legales que mantuvo en el pasado con Rodrigo Cuba, padre de la menor.

Por el lado de la famosa conductora de televisión, hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la nueva carta notarial, aunque podría hacerlo en próximamente en su programa de televisión.

En resumen, Melissa Paredes está dispuesta a usar todas las acciones legales contra Magaly Medina con el solo objetivo de que no vuelve a mencionar a su menor hija, producto de su relación pasada con Rodrigo Cuba, en su espacio televisivo.