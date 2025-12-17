RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡NO ANDA CON RODEOS!

Melissa Paredes le envió segunda carta notarial a Magaly Medina: esto es lo que pide

Melissa Paredes está dispuesta a tomar todas las medidas legales que tenga a su alcance. Conoce lo que le exige a la 'Urraca'.

Melissa Paredes no anda con rodeos con Magaly Medina
Melissa Paredes no anda con rodeos con Magaly Medina (Fuente: redes sociales)
17/12/2025

La actriz e influencer Melissa Paredes volvió a colocar su nombre en el centro de la atención mediática tras enviar una nueva carta notarial a Magaly Medina, en la que le recuerda los comentarios emitidos el pasado 9 de diciembre en el programa 'Magaly TV: La Firme', los cuales, según sostiene, involucraron a su menor hija.

Melissa Paredes le volvió a mandar carta notarial a Magaly Medina

De acuerdo con el contenido del documento legal, la carta notarial tiene como objetivo principal proteger los derechos de la menor, evitando que aspectos de su vida personal y hechos sensibles continúen siendo utilizados como parte del contenido televisivo. 

Asimismo, se advierte que las declaraciones realizadas en el mencionado espacio de espectáculos habrían vulnerado derechos fundamentales de la niña.

El texto inicia señalando de manera directa a la conductora y productora del programa: "A través del programa televisivo 'Magaly TV: La Firme', del cual usted es productora y conductora, se vertieron declaraciones por su parte relacionadas con mi menor hija", se leyó en el documento enviado por Melissa Paredes.

Según lo detallado en la carta notarial, la también actriz exige tres puntos concretos a Magaly Medina tras los comentarios difundidos en la pantalla chica.

Greissy Ortega sorprende como animadora infantil en fiestas navideñas: "Me gusta mostrar mi lado dulce"
Lee también

Greissy Ortega sorprende como animadora infantil en fiestas navideñas: "Me gusta mostrar mi lado dulce"

Primero, el cese inmediato de cualquier declaración pública relacionada con su hija menor, ya sea en televisión, redes sociales u otros medios de comunicación. Luego,  que no se vuelva a mencionar ni exponer hechos del pasado, especialmente aquellos vinculados a procesos judiciales o conflictos familiares que involucren a la menor.

Melissa Paredes y una nueva carta notarial a Magaly
Melissa Paredes y una nueva carta notarial a Magaly

Finalmente, que se respete la intimidad de la niña, al considerar que la exposición mediática afecta su honor y dignidad ante la opinión pública.

Pamela López revela qué haría si se cruza con Christian Cueva y Pamela Franco: "Pasamos de frente"
Lee también

Pamela López revela qué haría si se cruza con Christian Cueva y Pamela Franco: "Pasamos de frente"

Melissa Paredes no quiere que Magaly hable de su hija

Con esta nueva acción legal, Melissa Paredes busca evitar que su hija vuelva a ser mencionada en espacios de espectáculos, así como cerrar definitivamente cualquier referencia a los conflictos legales que mantuvo en el pasado con Rodrigo Cuba, padre de la menor. 

Por el lado de la famosa conductora de televisión, hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la nueva carta notarial, aunque podría hacerlo en próximamente en su programa de televisión.

En resumen, Melissa Paredes está dispuesta a usar todas las acciones legales contra Magaly Medina con el solo objetivo de que no vuelve a mencionar a su menor hija, producto de su relación pasada con Rodrigo Cuba, en su espacio televisivo. 

Temas relacionados carta notarial Espectáculos Magaly Medina Melissa Paredes Rodrigo Cuba

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

Yarita Lizeth hace oficial su relación con el hijo de Dina Páucar y recibe su bendición: "Estamos felices"

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

últimas noticias
Karibeña