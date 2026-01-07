Melissa Paredes lleva a su hija a peluquería y deja indirecta tras polémica con Rodrigo Cuba: "En manos de un profesional"

Melissa Paredes volvió a estar en el centro de la atención mediática tras la polémica por el corte de cabello que Rodrigo 'Gato' Cuba le realizó a su hija Mía sin previo aviso. La actriz decidió tomar cartas en el asunto y acudió a especialistas en peluquería para corregir el look de su pequeña, asegurando que el cuidado y la profesionalidad son esenciales en este tipo de situaciones.

Melissa Paredes prioriza la seguridad y confianza de su hija

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video en el que se ve a Mía sonriente durante la sesión de peluquería. En la publicación, Paredes resaltó la importancia de dejar los cambios de imagen en manos de profesionales y con un trato lleno de paciencia y empatía.

"Un cambio de look debe estar siempre en manos de un profesional, con empatía, cuidado y mucha paciencia. Quedó más soñada. El pelo crece, bebés, lo más importante es darle seguridad", escribió Melissa junto al video, mientras se escuchan sus palabras de afecto dirigidas a su hija: "¡Qué hermosa! Vas a quedar más hermosa, amor".

La actriz demostró que, pese a las críticas o comentarios de terceros, prioriza el bienestar emocional de Mía, transmitiéndole calma y confianza durante todo el proceso. En una reciente entrevista con América Espectáculos, Paredes evitó profundizar sobre el corte de cabello realizado por Rodrigo Cuba.

"Yo de verdad, prefiero no tocar el tema porque no. Estamos bien", señaló, evidenciando su intención de no generar conflictos innecesarios y mantener una relación cordial por el bien de su hija.

@rkt696 Melissa Paredes comparte corte de cabello de su hija ♬ sonido original - rkt696

Ale Venturo genera especulaciones con mensaje en redes

Mientras tanto, la atención se dirigió también hacia Ale Venturo, pareja de Cuba, quien no hizo comentarios directos sobre la polémica. Sin embargo, una publicación en su cuenta de Instagram llamó la atención de los seguidores y se interpretó como una reflexión vinculada al momento mediático que atraviesan Melissa y el futbolista.

"La paz mental llega cuando entiendes que: lo que está fuera de tu control también debe estar fuera de tu cabeza", escribió Venturo en una historia, sin mencionar nombres ni situaciones concretas, pero coincidió con la etapa más intensa de la controversia.

La publicación generó comentarios y especulaciones, demostrando cómo cada movimiento en redes puede ser interpretado cuando existe un conflicto mediático.

A pesar de la tensión, Melissa Paredes continúa enfocada en el bienestar de su hija y en mantener un ambiente de calma y seguridad, mientras el público sigue atento a cada declaración de los involucrados y analiza los mensajes que surgen en redes sociales.

Ale Venturo comparte reflexión en sus redes sociales. Foto: Captura Instagram

En conclusión, Melissa Paredes reaccionó rápidamente para cuidar el bienestar de su hija tras el corte de cabello inesperado, priorizando su seguridad y tranquilidad. La situación generó revuelo en redes y puso bajo análisis a figuras cercanas, como Ale Venturo, mostrando la delicadeza de la vida familiar de las figuras mediáticas.