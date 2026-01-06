Melissa Paredes se pronuncia sobre corte de cabello de su hija hecho por Rodrigo Cuba: ¿Qué dijo?

Melissa Paredes volvió a estar en el centro de la atención tras reencontrarse con su hija Mía después del Año Nuevo. El momento sorprendió a la actriz por el cambio de look de la pequeña, quien apareció con el cabello cortado, generando comentarios y debates en redes sociales, lo que motivó a Paredes a pronunciarse, aunque con evidente cautela.

Melissa Paredes incómoda por el corte de cabello de su hija

En conversación con el programa 'Espectáculos de Verano', la actriz y ex chica reality se refirió al esperado reencuentro con Mía. Pese a su filudo estilo para responder evitó profundizar en el tema del corte de cabello, mostrando una postura reservada ante la situación.

"Yo de verdad, prefiero no tocar el tema porque no. Estamos bien", declaró Melissa Paredes, evidenciando su incomodidad y dejando entrever que no desea generar conflictos innecesarios con Rodrigo Cuba. La actriz dejó claro que prefiere mantener una relación cordial con el padre de su hija y no alimentar polémicas que puedan afectar a la menor.

Pese a ello, Paredes sí habló sobre la dinámica familiar que mantiene con su expareja desde su separación. Explicó que ambos llegaron a acuerdos claros respecto a cómo compartir fechas importantes como Navidad y Año Nuevo, un arreglo que, según ella, ha funcionado con el paso de los años.

"Sí, de hecho, ya tenemos varios años así, siempre nos turnamos, así que a seguir. Es una niña feliz, es lo más importante", señaló, reafirmando que el bienestar de Mía se mantiene como el eje central de todas sus decisiones.

@rkt696 Melissa Paredes sobre corte de cabello de su hija. ♬ sonido original - rkt696

Su relación actual con Ale Venturo y los rumores en redes

Hace unos días durante una entrevista con 'América Espectáculos', Melissa Paredes habló sobre la continuabas veces que ha sido enfrentada con Ale Venturo por un problema que tuvieron en el pasado. Afirma, que actualmente se llevan bien y que el público solo quiere ver problemas en todo momento.

"Todo bien, todo tranquilo. He visto que la gente en redes para buscando peleas por todo, pero sabes qué me he dado cuenta, ellos quieren agarrar engagement, buscándonos pleito por cualquier cosa", expresó.

En otro momento, señala que esta acostumbrada que en las redes sociales se divulguen informaciones falsas solo para ganar vistas y reacciones. De igual manera, no se lo toma a pecho porque sabe la relación que llevan entre familias.

"Ya estoy acostumbrada, ya basta, pero bueno, así es el morbo, lo que vende, los likes", dijo.

En conclusión, Melissa Paredes prioriza la estabilidad emocional de su hija por encima de cualquier polémica. Aunque el cambio de look de Mía generó comentarios, la actriz mantuvo la prudencia, enfocándose en un entorno saludable junto a Rodrigo Cuba y Ale Venturo.