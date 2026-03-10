Youna teme no volver a ver a Samahara Lobatón por su enfermedad: "No quiero que sea la última vez"

Un momento muy emotivo se vivió en el programa "Magaly TV La Firme" cuando Youna y Samahara Lobatón hablaron sobre la difícil situación que atraviesa el barbero. En medio de la conversación, él confesó el miedo que siente por su estado de salud y lo mucho que le afecta despedirse de la influencer y de su hija.

La charla comenzó con un tono relajado, incluso con algunas bromas entre ambos. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Youna habló con sinceridad sobre el proceso médico que enfrenta tras ser diagnosticado con cáncer.

Youna teme por su salud y no ver de nuevo a Samahara y su hija

Durante la entrevista en "Magaly TV La Firme", el barbero explicó que el momento que vive es muy complicado porque no sabe qué puede pasar en el futuro. Por eso, cada encuentro con sus seres queridos se ha vuelto muy importante para él. En especial, cuando se trata de Samahara Lobatón y de la hija que tienen en común.

"Sí la la voy a extrañar mucho a Samahara. Espero que pueda venir pronto", dijo Youna con visible emoción.

El momento fue observado por los presentes en el set, quienes notaron que Youna estaba afectado por la situación. La psicóloga invitada al programa incluso comentó que su tristeza se notaba claramente en su expresión.

"Muy aparte porque Samahara se va, es muy triste para mí encontrarme en esta situación cuando no sé qué va a pasar mañana", expresó.

El barbero decidió explicar con más detalle lo que siente frente a su enfermedad. Sus palabras dejaron un momento de silencio en el programa. Luego recordó una conversación reciente que tuvo con la influencer, en la que ambos se mostraron sensibles al hablar de lo que viven.

"Entonces igual Samahara, la otra vez habíamos salido, estábamos conversando y también se puso sentimental porque quizás los doctores me dan mucha esperanza de vida o las cosas no sean tan fuertes como parecen, pero no sé. No quiero que sea la última vez de verla o ver a mi hija. Entonces creo que todo eso se complica mucho y es lo que me pone triste", señaló.

Samahara explica su decisión

Por su parte, Samahara Lobatón también habló sobre la situación y explicó por qué debe continuar trabajando a pesar del difícil momento que vive su expareja. La influencer señaló que tiene varias responsabilidades familiares y que necesita mantener la estabilidad económica de su hogar. Samahara también dejó claro que hoy en día ella lleva gran parte del peso de su casa

"Sí él tiene que ser fuerte, aguantar estos meses, porque yo también necesito seguir trabajando. Tengo a mi cargo mis tres hijos", explicó. "Entonces yo soy la cabeza de mi casa, yo soy la cabeza de mi familia. Hoy en día me encargo al 100% casi de todo", afirmó.

¿Existe la posibilidad de volver?

Durante la conversación también surgió la pregunta sobre una posible reconciliación entre ambos. Youna explicó que por ahora no es el momento de pensar en retomar la relación. Según dijo, Samahara acaba de salir de una relación y necesita tiempo para sanar. Por eso, ambos prefieren concentrarse en su hija y en apoyarse durante este proceso difícil.

"Siempre le digo a ella, que nunca puedo decir nunca, porque no sé que pase en un futuro. Pero, por el momento, ella acaba de salir de una relación y necesita primero sanar, tomarse su tiempo, darse su espacio para pensar qué cosas quiere, ya después de eso podríamos conversar si retomamos la relación", dijo Youna.

En conclusión, Youna expresó su temor por lo que pueda pasar con su salud y confesó que le duele pensar que podría no volver a ver a Samahara Lobatón y a su hija. A pesar de la incertidumbre que enfrenta por su enfermedad, el barbero aseguró que su mayor deseo es mantenerse fuerte para seguir compartiendo tiempo con su familia.