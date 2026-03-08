Samahara Lobatón se pronuncia sobre la salud de Youna y se muestra optimista: "Tengo mucha fe en Dios"

Samahara Lobatón y Youna han vuelto a captar la atención del público en las últimas semanas. Ambos se han mostrado juntos en diversas transmisiones de TikTok, donde intercambian gestos de cariño y promueven iniciativas de apoyo para el joven, quien atraviesa un delicado problema de salud tras ser diagnosticado con leucemia.

Samahara Lobatón habla sobre la salud de Youna

La hija de Melissa Klug visitó recientemente el programa El Reventonazo de la Chola, donde el conductor le consultó sobre su reciente acercamiento con Youna y, especialmente, sobre la situación médica que enfrenta el barbero.

Durante la entrevista, Samahara explicó que el diagnóstico es reciente y que el tratamiento aún se encuentra en una etapa inicial. A pesar de la incertidumbre, la influencer aseguró que mantiene una actitud positiva y que confía en que el padre de su hija podrá superar este difícil momento.

"(Quiero que me cuentes también cuál es el estado de salud de él) Él ahorita está pasando por una leucemia. Su tratamiento es incierto porque recién ha sido descubierto, pero tenemos mucha fe en Dios y sé que él va a salir muy rápido de esto", expresó.

La influencer también confirmó que viajaría nuevamente a Estados Unidos para verlo. Aunque evitó dar detalles sobre el futuro de su relación sentimental, dejó claro que desea acompañarlo en este proceso.

"(¿Y tú qué sientes? Porque ahorita nos está viendo en los Estados Unidos, quizás nos está viendo él) Me voy a ver con él (¿Qué?) Viajo ahora en la noche", comentó durante la conversación televisiva.

En otro momento de la entrevista, Samahara también aclaró su situación sentimental. La influencer explicó que actualmente se encuentra soltera desde finales de 2025, tras poner fin a su relación con el cantante de Barrio Fino, Bryan Torres.

"(¿Pero tú estás sola ahorita?) Yo soy soltera desde la vez que vine tu programa (...) Yo soy soltera, soltera desde diciembre", señaló.

@rkt696 Samahara Lobatón se mostró optimista por salud de Youna ♬ sonido original - rkt696

Samahara se reencuentra con Youna

El retorno de Samahara Lobatón a territorio estadounidense generó gran revuelo entre sus seguidores. La influencer publicó un video en TikTok que mostraba su llegada al aeropuerto, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañaba las imágenes. En el clip se podía leer la frase:

"Pov: estuvo fuerte el coqueteo con mi ex", una línea que muchos interpretaron como una clara referencia a su relación con Youna.

La atención de los usuarios aumentó aún más cuando Samahara y Youna decidieron realizar una transmisión en vivo en TikTok poco después de reencontrarse. El 'live' reunió a cientos de seguidores que participaron activamente enviando mensajes, comentarios y desafíos para la pareja.

Durante la transmisión, ambos compartieron un momento relajado en el que respondieron preguntas, recordaron algunas anécdotas y conversaron con quienes seguían la transmisión en tiempo real. Sin embargo, el momento que terminó por encender las redes ocurrió cuando aceptaron un reto propuesto por sus propios seguidores.

La relación entre Samahara Lobatón y Youna continúa despertando gran interés entre los usuarios de redes sociales, especialmente en medio del difícil momento de salud que atraviesa el barbero. Aunque la influencer evitó confirmar una reconciliación sentimental, sus gestos de apoyo y su reciente viaje a Estados Unidos evidencian que mantiene un vínculo cercano.