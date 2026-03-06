Magaly sobre besos entre Samahara Lobatón con Youna: "Buscó consuelo en los brazos del ex"

En las últimas semanas, Samahara Lobatón ha sido vista muy unida con Youna en Estados Unidos dándose besos y coqueteándose en transmisiones en vivo. En ese sentido, Magaly señaló que la influencer se refugió en su ex tras separarse de Bryan Torres.

Magaly sobre Samahara y Youna

Por medio de su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora Magaly Medina no dudó en criticar fuertemente a Samahara Lobatón luego de que regresara a Estados Unidos con Youna, pero sin su hija mayor. Por ello, la periodista señala que esta reunión de la parejita ya estarían involucrados sentimientos más profundos.

"No sé qué tiene esta chiquita en la cabeza, una cosa es que quiera ayudar, hacer rifas, sorteos, live para que este muchacho tenga plata para su curación en Estados Unidos. Otra cosa es que se involucre emocionalmente, románticamente, con el padre de su primera hija", expresó.

En ese sentido, la conductora recordó los fuertes problemas que tuvieron la hija de Melissa Klug con Youna en el pasado, donde en más de una ocasión terminaron en la comisaría por agresión mutua. Ahora, se han vuelto a juntar luego de que Samahara se separara de Bryan Torres tras ser agredida por el salsero.

"Ellos se acusaron de todas las cosas, tenían muchas peleas, él la denunció. Ahora, después de tanto resulta que ella termina con el Bryan Torres y se va a refugiar en los brazos del ex. Tan malo será el actual que empiezan a añorar al ex. Tiene que cambiar de terapista porque dijo que ella hacía terapia", comentó.

Aconseja que trabaje en su amor propio

Según comenta la 'urraca', Samahara Lobatón debería priorizarse ella primero antes de involucrarse de manera sentimental con su ex Youna. Ya que su unión en redes sociales fue para ayudar al padre de su hija mayor, todo estaría cambiando ahora que se les ve muy juntos.

"En vez de recuperar su amor propio, en vez de trabajar en sí misma. Miren los 'chapes', ellos están en su salsa, su pretexto era hacer plata. Ellos están viviendo su propio reality, vamos a ver cómo termina", declaró en su programa.

De esta manera, Magaly Medina sigue aconsejando a Samahara Lobatón que no tenga una relación sentimental con alguna de sus exparejas o algún hombre. Ya que primero debería sanarse y no pasar de los brazos de Bryan Torres a acogerse en su expareja Youna en Estados Unidos.