Hermana de Angie Arizaga se quiebra al hablar sobre su enfermedad: "Han sido días complicados y dolorosos"

A pesar de contar que atraviesa un complicado momento de salud debido a una enfermedad que no tendría cura, Evelyn Arizaga ha preferido no revelar públicamente cuál es exactamente la condición autoinmune que padece.

¿Qué publicó en sus redes sociales?

Evelyn Arizaga, hermana de Angie Arizaga, dejó sorprendidos a sus seguidores al revelar en sus historias de Instagram que desde hace más de dos años enfrenta una complicada enfermedad autoinmune que, según contó, no tendría cura. La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales.

La cuñada de Jota Benz decidió romper su silencio y contar públicamente el difícil momento de salud que viene atravesando. Tras su confesión, recibió una ola de mensajes de apoyo y aliento de parte de sus seguidores, quienes le enviaron fuerza para continuar con esta dura batalla.

"Hace 2 años me diagnosticaron una condición autoinmune, una condición autoinmune que solo se dedica a trabajar en mi contra y estos últimos 15 días han sido súper complicados y dolorosos, no podía hacer movimientos básicos con tranquilidad. Hoy al fin regresé, de a poquitos. Una condición silenciosa e invisible con la que batallo día a día y logro ganarle", se sinceró Evelyn Arizaga.

Esto fue lo que reveló la hermana de Angie Arizaga sobre su dolorosa enfermedad

Sin embargo, aunque ya se encuentra siguiendo un tratamiento, hay días en los que la salud de la cuñada de Jota Benz se complica y debe acudir a una clínica debido a los fuertes dolores que presenta. "Hablé muy pronto. Todo mi día por aquí y ahora a casa, a reordenar toda mi rutina", escribió Evelyn Arizaga en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece con una vía colocada en el brazo.

Usuarios reaccionan a la noticia

La revelación de Evelyn Arizaga generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenarla de mensajes de apoyo, fuerza y ánimo en redes sociales. Su testimonio no pasó desapercibido, especialmente por tratarse de la hermana de Angie Arizaga, conocida figura de la televisión peruana por su participación en el reality 'Esto es guerra'. Muchos usuarios destacaron su valentía al hablar abiertamente sobre el complicado proceso de salud que atraviesa desde hace más de dos años.

Hasta el momento, Angie Arizaga —pareja de Jota Benz— no se ha pronunciado públicamente sobre la situación de su hermana. Asimismo, Evelyn tampoco ha revelado cuál es el diagnóstico exacto de la enfermedad autoinmune que padece; sin embargo, sus publicaciones dejan ver que continúa enfrentando este proceso con constancia y determinación, mientras sigue compartiendo con sus seguidores algunos momentos de su tratamiento.

En resumen, su confesión generó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y aliento para que continúe enfrentando esta dura etapa. Aunque no ha brindado mayores detalles sobre su diagnóstico, Evelyn Arizaga ha dejado en claro que sigue enfocada en su tratamiento y en mantener una actitud fuerte frente a los constantes dolores que le provoca esta enfermedad.