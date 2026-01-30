Angie Arizaga presume su anillo de compromiso y se confiesa como mamá primeriza: "Creciendo de amor"

Angie Arizaga atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La exchica reality visitó el set de "Mande quien mande", donde habló con mucha emoción sobre su faceta como mamá primeriza, su relación con el papá de su hijo y, además, sorprendió al mostrar su anillo de compromiso, dejando en claro que vive una etapa llena de amor, estabilidad y gratitud.

Angie Arizaga vive su etapa más especial junto a su familia

Durante su participación en el programa "Mande quien mande", Angie Arizaga se mostró relajada, sonriente y muy sincera al contar cómo ha cambiado su vida desde la llegada de su pequeño Mateo. La influencer confesó que disfruta cada momento de la maternidad y que junto al papá de su hijo han formado una familia que la llena de orgullo y felicidad.

Uno de los momentos más tiernos de la entrevista se dio cuando Laura Huarcayo le preguntó sobre los gustos musicales de su hijo. Angie respondió con ternura y entusiasmo, destacando lo rápido que crece Mateo y lo mucho que disfruta escuchar música en casa.

"Ya está bailando mi Mateito, así es, tiene año y 5 meses mi gordito hermoso. Y sí, ya le ponemos la música y ya como que está saltando, estamos ahí contagiándole con toda esta música alegre para que él empiece a moverse y a estimularlo", contó Angie, visiblemente emocionada.

La exchica reality explicó que busca estimular a su hijo desde pequeño, rodeándolo de alegría y experiencias positivas. Para ella, cada logro de Mateo es un motivo de orgullo.

Angie luce su anillo de compromiso

La sorpresa llegó cuando Laura Huarcayo resaltó el gran momento personal que vive Angie y mencionó su compromiso. Ante ello, la influencer no dudó en mostrar su anillo ante cámaras, generando sonrisas, aplausos y comentarios positivos en el set.

"De verdad que agradecida con la vida con todo, porque hemos formado una linda familia con Jota, el amor de mi vida, que lo amo demasiado y mi Mateito. Seguimos creciendo de amor, aprendiendo como papás y la verdad que agradecida porque sé me siento en este momento sí totalmente feliz", expresó Angie, dejando ver lo plena que se siente.

La escena se volvió aún más divertida con la intervención de La Carlota, quien no dejó pasar el detalle del anillo de compromiso. Mientras se proyectaba una imagen de este en pantalla, preguntó por la sortija sin darse cuenta de que Angie ya lo llevaba puesto.

"Chévere todo lo que has dicho, me encanta, pero sabes qué falta, Laurita, falta el anillo, mira ahí estamos viendo, míralo, ahí está", comentó entre risas.

Por su parte, Laura levantó la mano de Angie para mostrar la joya. Entre bromas y carcajadas, Angie cerró el momento con una frase que reflejó su alegría

"Y acá también, está acá el anillo", señaló Laura. "Yo pensé que no lo habías traído. Mira qué lindo", acotó La Carlota. "Por favor, esto no se celebra dos veces", dijo Angie.

En conclusión, Angie Arizaga deja claro que atraviesa una de las etapas más plenas de su vida, disfrutando su rol como mamá, su relación con el papá de su hijo y su compromiso. Una historia marcada por el amor, la unión familiar y el crecimiento personal, que hoy la tiene más feliz que nunca.