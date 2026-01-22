Laura Huarcayo y su peculiar reacción tras ser confundida con María Pía Copello por 'La Carlota' "¿Perdón?"

Uno de los retornos más comentados del 2026 fue el de Laura Huarcayo. La conductora volvió a la televisión como nueva figura de Mande Quien Mande, generando expectativa tras años alejada de las cámaras. No obstante, su debut no solo estuvo marcado por la emoción, sino también por un momento inesperado en pleno set junto a Carlos Vílchez, 'La Carlota'.

Laura Huarcayo y su reacción tras ser confundida con María Pía Copello

Durante su debut como conductora del espacio, Laura Huarcayo vivió un curioso episodio que rápidamente llamó la atención de los televidentes. Mientras el equipo comentaba sobre los nervios de la hija de Pamela López, quien se preparaba para aparecer por primera vez en televisión, 'La Carlota' cometió un desliz que provocó risas y sorpresa en el estudio.

"Sabes por qué la niña no ha podido dormir, Pía... Te dije Pía", exclamó el personaje, generando un instante de confusión en el set. Ante el comentario, Laura Huarcayo reaccionó con evidente desconcierto y respondió de inmediato: "¿Perdón?". El error no pasó desapercibido y provocó que su compañero se mostrara avergonzado, mientras el ambiente se llenaba de comentarios y bromas.

Pese al exabrupto, la situación no opacó el buen clima del programa. Por el contrario, el momento se tomó con humor y evidenció la química entre los conductores. Antes de este episodio, Laura ya había protagonizado un emotivo reencuentro con 'La Carlota'.

Al ingresar al set, lo primero que hizo fue darle un fuerte abrazo, gesto que reflejó la cercanía y complicidad que mantienen desde sus anteriores experiencias laborales. Ambos celebraron su regreso conjunto con saltos de alegría y muestras de afecto, luego de varios años sin compartir la conducción de un programa.

El esperado regreso de Laura Huarcayo a la televisión

El pasado 21 de enero, Mande Quien Mande inició una nueva etapa en este 2026 con un renovado equipo de conductores. En ese contexto, Laura Huarcayo asumió uno de los roles principales, marcando así su retorno oficial a la televisión tras un largo periodo alejada de las pantallas.

Durante la presentación, la conductora no ocultó su emoción y agradeció la oportunidad de volver al medio que la consolidó como una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional. También explicó que su alejamiento respondió a una decisión personal vinculada a su familia, etapa que hoy considera cumplida.

"Buenas tardes, qué lindo estar a tu lado. Agradezco esta oportunidad que la vida me da, yo al igual que muchas madres dejamos lo más bonito (el trabajo). Esto es algo que Dios me da. Creo que muchas personas, a veces, dejamos un poco de lado el trabajo y lo que nos gusta por la familia. Hoy aprovecho esta oportunidad, que también es para ellos y para llevar felicidad al público", expresó en vivo.

Para esta temporada de verano, Laura Huarcayo no estará sola. La producción apostó por un llamado "trío de oro", integrado también por Erick Elera y Carlos Vílchez 'La Carlota'. La combinación de la elegancia y experiencia de Huarcayo con el humor de sus compañeros promete captar la atención del público y posicionarse como los favoritos del horario.

El regreso de Laura Huarcayo a la televisión marca un nuevo capítulo en su carrera y refuerza la apuesta de Mande Quien Mande por una propuesta fresca y cercana al público. Entre momentos emotivos, anécdotas inesperadas y un equipo que derrocha química, la conductora inicia esta etapa con entusiasmo y el respaldo de sus seguidores.