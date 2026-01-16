Laura Huarcayo es la nueva conductora de MQM y vuelve a compartir pantalla con 'La Carlota'

¡Confirmado y sin misterio! Laura Huarcayo regresa a la televisión peruana y lo hace acompañada de un viejo y querido personaje: 'La Carlota'. El programa "Mande quien mande" lanzó su promoción y confirmó que la conductora será parte de la nueva temporada 2026, que se estrenará este miércoles 21 de enero por América Televisión.

Laura Huarcayo y 'La Carlota' volverán a conducir juntas en MQM

Luego de semanas de rumores y especulaciones, el magazine del mediodía "Mande quien mande" presentó oficialmente a Laura Huarcayo como la nueva figura del espacio, tras la salida de María Pía Copello a fines del 2025. El anuncio emocionó a los televidentes, quienes recuerdan con cariño la dupla que Laura y 'La Carlota' formaron en otros programas.

La promoción fue difundida la noche del jueves 15 de enero y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En el clip se ve a Carlos Vílchez, en su personaje de 'La Carlota', creyendo que seguirá sola al mando del programa, hasta que aparece Laura Huarcayo y le responde con picardía.

"Está bien, acepté compañía, pero ojo, yo mando", dice 'La Carlota' en el avance. Segundos después, Laura entra en escena con una sonrisa y lanza la frase que encendió las redes: "Hola, hola Carlotita, ¿quién dices que manda?".

El programa saldrá al aire desde la 1:40 de la tarde del miércoles 21 de enero. Además, contará con un tercer integrante que todavía no ha sido presentado. Su identidad se conocerá recién el día del estreno.

Una dupla con historia en la televisión

El regreso de Laura Huarcayo a la pantalla chica marca una nueva etapa en su carrera. La conductora tiene una amplia trayectoria y ha estado al frente de programas muy populares como "Lima Limón" y "Bienvenida la tarde". Precisamente, en estos espacios compartió conducción con 'La Carlota', logrando una química que el público recuerda hasta hoy.

Esta experiencia previa ha generado altas expectativas entre los seguidores de MQM, quienes esperan un programa más dinámico, divertido y con momentos espontáneos. La producción apuesta por una dupla que ya se conoce y que sabe conectar con el público popular que sigue la televisión al mediodía.

Tras difundirse la promo, las redes sociales se llenaron de mensajes positivos. Muchos usuarios celebraron que Laura vuelva a la TV y destacaron su regreso junto a 'La Carlota'.

Comentarios como "La mejor dupla", "Por fin Laurita", "Laurita y Carlotita juntas otra vez" y "Ahora sí dan ganas de ver el programa" se repitieron en varias publicaciones.

Incluso, varios seguidores ya comenzaron a lanzar nombres sobre quién podría ser el tercer conductor. Esto ha aumentado la expectativa a pocos días del estreno.

En conclusión, Laura Huarcayo vuelve a la TV en un momento clave y lo hace con una fórmula que ya funcionó: carisma, experiencia y una dupla que el público quiere. "Mande quien mande" inicia una nueva etapa con rostros conocidos y promete entretener a los hogares peruanos desde el primer día. Laura y 'La Carlota' vuelven a juntarse y todo indica que darán mucho que hablar en la pantalla chica.