Ibai Llanos disfruta su visita al Perú y revela detalles de su recorrido: ¿A quién le entregó la 'sartén de oro'?

La llegada de Ibai Llanos al Perú continúa causando furor. El streamer español apareció en varios puntos de Lima, donde compartió con creadores locales, probó comida tradicional y convivió con sus seguidores. En una reciente entrevista, habló por primera vez con un medio peruano y contó cómo vive estos días en el país.

Ibai cuenta cómo va su estadía y destaca el esfuerzo de un streamer peruano

En el programa "Desvelados", Ibai Llanos habló por primera vez sobre sus días en Lima. El conductor le preguntó por su estadía y por la reunión que tuvo con el streamer peruano Koirandoshil, con quien se encontró en Ventanilla. Ibai mostró admiración por el esfuerzo del joven creador de contenido, quien señaló, trabaja con limitaciones que pocos imaginan.

"Muy bien, la verdad, me quedo unos días más. Muy bien que hay un creador de contenido que me pudimos charlar con él para contar su historia porque él de alguna manera se prepara todo él mismo para poder streamear, sobre todo porque no le dan acceso a internet", explicó Ibai.

El streamer también respondió si se quedará en el país para la final de la Copa Libertadores, que disputarán Palmeiras y Flamengo en Lima el 29 de noviembre. Ibai descartó esa posibilidad y fue directo sobre sus razones.

"Creo que me iré antes, no lo sé. Además, a los equipos brasileños no los sigo tanto", declaró.

Otro de los momentos más comentados de su recorrido fue su visita a la tradicional sanguchería 'El Chinito', donde probó el popular pan con chicharrón. Ibai aseguró que conocer al personal del local lo emocionó especialmente.

"La verdad que me hizo mucha ilusión porque ahí también ellos pusieron el menú con Ibai en su día y me han contado todo. Pude conocer a los trabajadores y empleados", contó entre risas.

Habla sobre la "sartén de oro" y genera expectativa entre los fans

La entrevista también incluyó una pregunta que miles de peruanos querían escuchar: ¿a quién entregó Ibai la famosa "sartén de oro", el premio que ganó el Perú en el Mundial de Desayunos gracias al pan con chicharrón? El streamer evitó dar un nombre, pero adelantó que ese momento ya está grabado y será revelado muy pronto.

"Ya lo veréis. Lo tengo grabado, creo que lo he entregado a una persona especial. Así que ya lo veréis en dos o tres días, ya se lo entregué", afirmó.

Sin embargo, Ibai sí describió la reacción de la persona que recibió el reconocimiento, detalle que despertó aún más la curiosidad del público. Algunos seguidores incluso especulan que podría tratarse del dueño de El Chinito.

"Bueno, creo que se impactó mucho, pero no lo esperaba. Le hablé por privado y le dije que había pensado en él porque tenía varios comentarios de los peruanos de qué hacer con la sartén de oro, y al final dije que, bueno, esta persona se lo tiene que llevar", expresó.

La visita de Ibai Llanos continúa siendo uno de los eventos más comentados entre los creadores de contenido peruanos. Su cercanía con los fans, su interés por conocer la cultura local y su apoyo a talentos nacionales han generado una ola de reacciones positivas.