Ibai Llanos subió cerro en Comas para ayudar a streamer peruano: "Merece la pena compartirlo"

Ibai Llanos llegó al Perú y su visita sigue dando que hablar. El popular streamer español no solo probó el famoso pan con chicharrón, sino que también subió un cerro en Comas para conocer a un joven creador peruano que se volvió viral por mostrar su humilde PC gamer. El gesto del influencer ha causado emoción entre miles de seguidores.

Ibai visita a KoirandoshilHX y resalta su historia

Ibai no se conformó con quedarse en Miraflores ni con hacer un tour gastronómico. Él quiso ir más allá y llegó hasta el Cerro El Portal La Esperanza, en Comas, para conocer a KoirandoshilHX, un tiktoker peruano que ha ganado popularidad por transmitir Minecraft con una computadora sencilla.

Desde la casa del joven, Ibai explicó por qué decidió visitarlo. El streamer dijo que quiso ir personalmente para mostrar al mundo la realidad del creador y darle un impulso directo desde su plataforma.

"Compartirlo con la gente primero para que te pueda seguir y segundo para que conozca las historias yo creo más extrañas y el esfuerzo que hay detrás de creadores de contenido como tú... me parece que merece mucho la pena compartirlo", dijo el español mientras alentaba a que lo sigan.

@koirandoshil causas como que ibai esta en mi casa, esto se siente curioso xd ♬ sonido original - Koirandoshil

Además, contó que su propio equipo ya conocía al joven peruano. Ibai aseguró que la historia le llamó tanto la atención que sintió que tenía que verla con sus propios ojos.

"Todos mis editores te conocía y me dijeron: Ibai, mira la historia de Koirando... digo qué es esto, fotos del setup, videos, digo esto es una puta locura lo que está pasando", comentó sorprendido.

El camino al cerro dejó a Ibai sin palabras

Ibai compartió su impresión al subir las largas escaleras que rodean la zona. Además, preguntó cuántos peldaños había tenido que subir.

"¿Cuántas escaleras son, Koiran? ¿Son 400? Es que mira... ¿qué hacéis con el tema? Cuando hay que subir bolsas y hacer cosas, esto es una falta de regular", dijo, mostrando lo difícil que es llegar hasta arriba.

@koirandoshil Les dije que es real, ibai vino y todo está genial Kamaradas Xd ♬ sonido original - Koirandoshil

Su visita causó sensación en redes, ya que muy pocos imaginaban que Ibai recorrería barrios populares de Lima para apoyar a un creador nacional. El momento se volvió viral en TikTok y generó una ola de comentarios positivos.

La sorpresa fue aún mayor porque Ibai no llegó solo: estuvo acompañado por Gaspi, el reconocido streamer argentino. Ambos recorrieron el cerro mientras los vecinos y seguidores los grababan emocionados.

Ibai también probó el pan con chicharrón peruano

Antes de subir al cerro, Ibai cumplió su promesa gastronómica. El influencer visitó "El Chinito", uno de los locales más conocidos del Cercado de Lima, donde disfrutó del tradicional pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla. Este sánguche ganó el famoso "Mundial de Desayunos" que él mismo organizó.

A pesar de los rumores, el streamer español no quiso confirmar si su viaje tiene relación con la entrega de la "sartén de oro", un premio pendiente. Sin embargo, adelantó que seguirá probando más platos y visitando huariques limeños.

@ameg_pe 26.11.25 | Ibai Llanos llega al Perú, prueba el pan con chicharrón y sube cerro en Comas para visitar a streamer. Fuente: América Noticias ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

En conclusión, la visita de Ibai Llanos dejó claro que su conexión con el Perú va más allá de la gastronomía. El streamer demostró humildad al subir un cerro en Comas para conocer y apoyar a un creador peruano que lucha por destacar con pocos recursos. Su gesto inspiró a miles y convirtió este encuentro en uno de los momentos más comentados en redes sociales.