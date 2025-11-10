La 'Uchulú' confiesa que está ahorrando para operarse la voz en Colombia: "Miles de dólares"

La popular 'Uchulú' volvió a impactar a sus seguidores al contar sus próximos planes médicos. Luego de su reciente trasplante capilar, la carismática influencer anunció que viajará a Colombia para someterse a una operación de feminización de voz, un procedimiento que según explicó le permitirá tener un tono más acorde a su identidad.

La 'Uchulú' revela que planea operarse la voz

La popular 'Uchulú', cuyo verdadero nombre es Etza Alanis Reátegui Wong, sorprendió una vez más a sus seguidores al revelar que planea viajar a Colombia para someterse a una operación de feminización de voz. La influencer contó que este procedimiento es algo que ha querido hacerse desde hace tiempo y que ya está ahorrando para hacerlo realidad.

La comediante explicó en una transmisión en vivo que la cirugía le permitirá tener una voz más acorde a su identidad. Contó los costos que implica, dejando ver que ya está planificando cada parte del proceso con mucha ilusión.

"Así que tengo que ahorrar unos S/37.000 para la operación y ponle S/10.000 más para los pasajes y también para la estadía por una semana en Colombia, (desde) el día de la operación hasta el final de la operación, que es la última revisión una semana después", contó con su característico sentido del humor.

La influencer detalló que la intervención cuesta alrededor de 9.300 dólares, sin contar los gastos de viaje ni hospedaje. Aun así, aseguró que está decidida a cumplir este sueño y que no se detendrá hasta lograrlo.

"Tengo que ahorrar, pero vale la pena si eso me ayuda a sentirme más plena. Es una operación que quiero hacer hace tiempo, y si todo sale bien, en unos meses estaré viajando a Colombia", expresó la creadora de contenido.

A sus 24 años, la 'Uchulú' ha demostrado ser una mujer valiente y transparente con su público. Desde sus inicios en redes, comparte con orgullo su proceso de transformación, mostrando que con esfuerzo y autenticidad se pueden cumplir los sueños.

Las cirugías que se realizó

Esta no sería la primera vez que la influencer se somete a un procedimiento médico importante. En 2024, viajó hasta Tailandia para realizarse una cirugía de reasignación de sexo (vaginoplastía). También ha pasado por otras intervenciones como una lipo-transferencia, una luxación de costilla y una condrolaringoplastia, esta última para reducir la llamada "manzana de Adán".

Lejos de ocultar sus operaciones, La 'Uchulú' siempre ha sido abierta con su público. Hace pocos días, la actriz cómica también contó que se sometió a un trasplante capilar en la parte frontal de su cabeza. Mostró los resultados con orgullo y aseguró que el proceso ha sido todo un éxito.

"Es un procedimiento indoloro y meticuloso, en mi caso para eliminar mis entradas y tener la forma de cara un poco más femenina", comentó en redes.

En conclusión, la 'Uchulú' confirmó que planea viajar a Colombia para someterse a una cirugía de feminización de voz, una meta que ha venido preparando con esfuerzo y determinación. Su decisión refleja su deseo de sentirse plenamente identificada con su voz y su imagen, mostrando una vez más la autenticidad que la caracteriza.