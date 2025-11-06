La 'Uchulú' sorprende al someterse a nueva cirugía estética y muestra el resultado: "Quiero una cara más femenina"

La popular creadora de contenido conocida como La 'Uchulú' volvió a llamar la atención de sus seguidores al someterse a una nueva intervención estética. Esta vez, la artista decidió realizarse un implante capilar con el objetivo de mejorar su apariencia y lograr una imagen más armónica.

La 'Uchulú' muestra su nueva transformación

Mediante sus historias de Instagram, La 'Uchulú', cuyo nombre real es Etza Wong, documentó paso a paso su procedimiento estético. En los videos, la comediante explicó que se sometió a un implante capilar en la parte frontal de su cabeza. Para ello, los especialistas extrajeron cabellos donantes de la zona de la nuca utilizando una pinza especial y los colocaron en el área que deseaba repoblar.

Tras la intervención, la artista apareció con la cabeza parcialmente cubierta y un visible enrojecimiento producto del procedimiento, pero se mostró satisfecha con los resultados iniciales.

"Amanecí hinchada, no hay nada de dolor. Como me indicó la doctora, va a bajar la hinchazón de mi rostro, pero todo bien", comentó tranquila en uno de sus videos.

También contó que, por recomendación médica, no podrá peinarse durante los próximos días para no afectar el proceso de recuperación. Además, La 'Uchulú' destacó la precisión del tratamiento y reveló su motivación principal:

"Es un procedimiento indoloro y meticuloso, en mi caso para eliminar mis entradas y tener la forma de cara un poco más femenina", explicó, asegurando que está feliz con el cambio y con la atención recibida por parte del equipo médico.

Esta no es la primera vez que La 'Uchulú' se somete a un cambio físico. En los últimos meses, la figura televisiva ha pasado por diferentes procedimientos quirúrgicos, entre ellos una reducción de la 'manzana de Adán' y de las costillas, buscando estilizar su figura. Además, en 2024, viajó a Tailandia para realizarse una cirugía de reasignación de sexo (vaginoplastia), decisión que compartió abiertamente con sus seguidores.

Especialista revela detalles del procedimiento

En conversación con el programa "América Hoy", la doctora Pamela Figueroa, encargada del procedimiento capilar, brindó más detalles sobre la intervención. Según explicó, el proceso fue minucioso y requirió varias horas de trabajo, ya que se implantaron más de tres mil folículos en la zona frontal.

"Bueno, ya la evalué hace más o menos seis meses, y lo que me dijo fue que le molestaban las entradas que tenía. Si bien no eran tan profundas, hacían que su rostro se viera más cuadrado. Se le han insertado 3 mil folículos en la región de la frente", detalló la especialista.

Tras recibir el alta médica, La 'Uchulú' continúa su recuperación desde casa y mantiene una actitud positiva. Sus seguidores no tardaron en llenarla de mensajes de apoyo y admiración por su valentía al mostrar con transparencia cada etapa de su transformación.