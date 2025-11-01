¡Nueva integrante! Son del Duke anunció a Estrella Torres como parte de su delantera

En los últimos días, Son del Duke estuvo en medio de complicaciones tras la renuncia inesperada de cuatro queridos integrantes de su delantera musical. Ahora, acaba de anunciar a su nuevo jale y sorprendió con el ingreso de Estrella Torres.

¡Estrella Torres en Son del Duke!

Tras varios días de incertidumbre de Son del Duke tras la salid de la mitad de su delatera musical, el grupo de cumbia se recupera de manera inmediata tras el anunció de su nueva voz. A través de sus redes sociales, sorprendió a sus fanáticos al revelar que Estrella Torres como parte de su delantera.

"¡Le damos la bienvenida a una gran esteella! Es un honor anunciar oficialmente la incorporación de Estrella Torres a nuestra familia musical Son del Duke", expresaron en sus redes.

Como se recuerda, la joven artista se casó hace más de un año y su esposo es su representante. En los últimos años, ha trabajado para continuar su carrera musical como solista tras salir de Corazón Serrano.

Miles de fanáticos han celebrado el ingreso de Estrella Torres a la agrupación de cumbia. Por su parte, la cantante tiene algunos compromisos que cumplir como solista, pero formará parte de la delantera musical de Son del Duke.

Salida de cuatro integrantes

Son del Duke se encontraba en medio de una gira por Europa cuando tres integrantes anunciaron su salida inmediata de la agrupación. Es así como primero anunció Ale Seijas, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño'. Esta noticia causó revuelo en las redes sociales, ya que fue de manera inesperada su salida.

Los tres publicaron un comunicado señalando que agradecían al fundador del grupo por darles la oportunidad, pero que no se sentían cómodos en las últimas semanas causando así su salida repentina. Aunque muchos empezaron a señalar que se habrían retirado masivamente para formar su propia orquesta musical.

A través de sus redes sociales, la agrupación publicó un comunicado agradeciendo el apoyo de sus seguidores tras la salida repentina de varios integrantes en medio de una gira internacional. Así mismo, comentaron que regresan nuevamente a sus presentaciones a partir del 2 de noviembre con su nuevo jale.

De esta manera, Son del Duke anunció a Estrella Torres como su nueva integrante en reemplazo de Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Paola Rubio. El público viene celebrando el ingreso de la talentosa cantante y muy pronto la verán en el escenario de la agrupación de cumbia.