Son del Duke inició su esperada gira por Europa y agradeció el cariño del público

Son del Duke inició por todo lo alto su anunciada gira por Europa, consolidándose como una de las agrupaciones de cumbia más importantes de la actualidad. La popular orquesta logró el lleno total de sus primeros conciertos. Conoce en la siguiente nota todos los detalles de sus presentaciones.

Son del Duke: Gira por Europa 2025

La orquesta chiclayana Son del Duke inició su gira por Europa cautivando a cientos de personas en sus primeras presentaciones. Con un show de alta calidad y mucha energía, la agrupación se mostró emocionada por la respuesta de los fanáticos.

La primera parada fue España. El pasado viernes 17 de octubre, Son del Duke llegó a Barcelona, iniciando oficialmente su tour por el viejo continente. Posteriormente se presentó en Madrid y Valencia, logrando un lleno total en sus conciertos.

A través de sus redes sociales, Son del Duke compartió la euforia vivida en el escenario, donde interpretaron su éxito 'Mix Palabritas'. La agrupación agradeció a todos los peruanos que estuvieron presentes en Madrid.

"Gracias por bailar con nosotros, cantar con el alma y hacernos sentir como en casa. ¡Hasta la próxima, familia!", expresó Son del Duke en su cuenta de Instagram.

Ahora, Son del Duke se prepara para sus presentaciones en Italia el próximo fin de semana. La orquesta peruana estará en las ciudades de Milano, Firenze y Roma.

Son del Duke disfruta de sus días libres

Después de un exitoso inicio de gira por España, los integrantes de Son del Duke se tomaron una pausa en su apretada agenda de conciertos y llegaron hasta Francia. Desde allí, regalaron una espectacular postal frente a la icónica Torre Eiffel, en el corazón de París.

En la imagen, compartida en las redes sociales de Kalú ProStudio, se puede ver a los integrantes de Son del Duke posando sonrientes frente a la Torre Eiffel, que luce espectacularmente iluminada en la noche parisina. Algunos de ellos sostienen rosas, añadiendo un toque romántico a la ya emblemática escena.

La foto ha generado varios likes por parte de sus seguidores, quienes celebran tanto el éxito de su gira como estos momentos de esparcimiento. Sin duda, Son del Duke no solo está dejando huella con su música, sino también coleccionando recuerdos inolvidables en su aventura por Europa.

En resumen, con esta exitosa primera parada, Son del Duke confirmó que su música está hecha para romper fronteras. La gira continuará por diversas ciudades del viejo continente, llevando un espectáculo de calidad, demostrando el talento y profesionalismo que caracteriza a la agrupación.