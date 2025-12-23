Vecinos de Chorrillos denuncian que no recogen la basura desde hace varios días: "Está hecho un desastre"

Falta poco para celebrar la Navidad y muchas personas en sus hogares se vienen alistando para estas fiestas, pero los vecinos de Chorrillos vienen realizando una denuncia hacia la municipalidad. Es así como reclaman que en la zona de 'Vista Alegre' no se ha recogido la basura en cinco días ocasionando mucha incomodidad por el fétido olor.

¡Basura en la calles de 'Vista Alegre' en Chorrillos!

El medio de comunicación de Exitosa Noticias, acudió a la zona de 'Vista Alegre' debido a los reclamos de los vecinos, ya que vienen soportando el mal olor que sale de los descompuestos de la basura que está en la calle, a pocos metros del mercado popular de la zona.

Es así como varias personas decidieron realizar este reclamo ante las cámaras de TV, debido a que no aguantan la acumulación de basura que incomoda a todos a vísperas de la Navidad. Además, señalaron que se han comunicado con la Municipalidad de Chorrillos, pero no han tenido respuesta.

"Está hecho un desastre, el basurero ni siquiera viene, un poquito más y está por llegar a la puerta del mercado, que asco, que barbaridad. Vienen motos, vienen carros y dejan su desmonte o basura. No hacen caso cuando llama, ni siquiera hacen caso", expresó una vecina de la zona.

Incluso, durante la emisión del informe se observó como a media cuadra de los cerros de basura, se estaba realizando una chocolatada pese a mal olor que emitía el lugar.

Además, señalaron que tras la acumulación de la basura hay carros que llegan para tirar más desperdicios e incluso, muebles rotos que acumulan más desperdicios en el lugar.

Exigen limpieza inmediata

Por ello, los vecinos exigen que el recolector de desperdicios se haga presente para recoger todos los restos para que puedan celebrar las fiestas con más tranquilidad, sin el fétido olor que emanen la basura acumulada desde hace varios días.

"Olor fétido que sale de esos residuos, que efectivamente es incómodo para los vecinos que viven en esta zona que solicitan la presencia de la Municipalidad de Chorrillos", exclamaron varios vecinos de la zona.

De esta manera, los vecinos de la zona de 'Vista Alegre' de Chorrillos han reclamado la falta del recolector de basura en su zona, que ocasionó que se acummulara cerros de desperdicios e incluso, otras personas lleguen para botar muebles en desuso generando mayor cantidad de residuos con un mal olor.