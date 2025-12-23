Tragedia en el Metropolitano: chofer fallece tras descompensarse mientras conducía en Chorrillos

Una jornada de trabajo terminó en tragedia la mañana de este martes 23 de diciembre, cuando un conductor del Metropolitano murió de forma repentina mientras cumplía su recorrido habitual en el distrito de Chorrillos. El hecho generó conmoción entre los pasajeros y motivó la activación de los protocolos de emergencia.

Chofer del Metropolitano fallece mientras conducía en Chorrillos

De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor fue identificado como Roel Agustín Bastidas, quien manejaba una unidad del Metropolitano con rumbo al centro de Lima. Testigos y fuentes preliminares indicaron que el recorrido transcurría con normalidad hasta que, cerca de las 9:00 a. m. y a la altura de la estación Escuela Militar, el bus se desvió de manera repentina de la vía exclusiva.

La unidad, que llevaba pasajeros a bordo, terminó impactando contra un poste ubicado en la vía pública. Tras el choque, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegó de inmediato al lugar para brindar asistencia al conductor. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los rescatistas confirmaron que el chofer había perdido la vida en cuestión de segundos.

Afortunadamente, ninguno de los pasajeros que se encontraba dentro del vehículo resultó herido como consecuencia del impacto, lo que evitó una tragedia mayor. En paralelo, agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona con el objetivo de facilitar las diligencias correspondientes y garantizar la seguridad en el área mientras se realizaban las primeras pericias.

ATU se pronunció y activó protocolos tras el fallecimiento

Tras conocerse el lamentable suceso, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias por la muerte del conductor y explicó las acciones adoptadas inmediatamente después del incidente. La entidad precisó que los protocolos de atención del Metropolitano se activaron apenas se tuvo conocimiento del hecho.

"Ante el hecho, la ATU activó los protocolos de atención en el Metropolitano. Personal de la entidad y del Cuerpo General de los Bomberos Voluntarios del Perú brindaron auxilio al conductor", indicaron en el pronunciamiento difundido a la opinión pública.

Asimismo, la ATU informó que ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del fallecimiento de Roel Agustín Bastidas. En ese marco, la institución señaló que se mantendrá en coordinación con el concesionario correspondiente y con las autoridades policiales para esclarecer lo ocurrido en las próximas horas.

El organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones también destacó que las medidas de seguridad se aplicaron de forma inmediata para proteger a los pasajeros que viajaban en la unidad al momento del accidente, quienes fueron puestos a buen recaudo tras el incidente.

Con relación al lamentable hecho ocurrido en la estación escuela Militar del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ZplsfaCyU0 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 23, 2025

El fallecimiento del conductor del Metropolitano en plena jornada laboral generó conmoción y reabrió el debate sobre las condiciones de salud y seguridad de quienes operan el transporte público en Lima. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del deceso, las autoridades recaban información clave para determinar responsabilidades y evitar hechos similares.