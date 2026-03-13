Stiven Franco anuncia su salida de La Bella Luz: "Esto no es un adiós, sino el cierre de un capítulo"

La escena de la cumbia peruana vuelve a remecerse tras una noticia que muchos seguidores no esperaban. Stiven Franco anunció oficialmente su salida de la orquesta La Bella Luz, marcando el fin de una exitosa etapa como una de las principales voces de la agrupación liderada por Oscar Custodio.

Stiven Franco se despide de La Bella Luz

A través de sus redes sociales, el talentoso vocalista Stiven Franco hizo pública su decisión de dar un paso al costado y cerrar su etapa con la orquesta La Bella Luz. El anuncio se dio mediante un emotivo comunicado que ha generado cientos de reacciones entre los fanáticos.

En el texto compartido por el cantante, Stiven Franco enfatiza que esta no ha sido una decisión tomada a la ligera. Según explica, el principal motor de esta despedida es la búsqueda de crecimiento personal y artístico.

"Esta decisión nace principalmente por motivos de crecimiento personal y artístico, buscando nuevos retos y oportunidades que me permitan seguir avanzando en mi camino dentro de la música", se lee en uno de los párrafos más destacados del comunicado.

Stiven Franco no escatimó en palabras para quienes fueron sus mentores durante este tiempo. Hizo una mención especial al señor Oscar Custodio y a la señora Pilar, líderes de la agrupación, agradeciéndoles la confianza depositada en su talento y oportunidad de haber formado parte de este proyecto.

¿Qué sigue para Stiven Franco?

Tras haber consolidado su imagen y voz dentro de La Bella Luz, Stiven Franco siente que es el momento de enfrentar nuevos retos y explorar oportunidades que le permitan seguir avanzando en su carrera musical. El artista aclaró que este no es un retiro definitivo de los escenarios, sino todo lo contrario.

"Esto no es un adiós, sino el cierre de un capítulo muy importante en mi vida artística. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo con todos ustedes nuevos proyectos musicales, nuevas canciones y muchas sorpresas más", expresó el cantante.

En el cierre de su mensaje, Stiven Franco dedicó un espacio vital a su club de fans, a sus amigos y a su familia. Para el joven cantante, el respaldo incondicional de su público ha sido la piedra angular de sus logros.

En resumen, el talentoso cantante Stiven Franco anunció su salida de la orquesta La Bella Luz. Ahora, la expectativa de sus seguidores se centra en el posible lanzamiento de su faceta como solista, la cual revolucionaría la escena de la cumbia.