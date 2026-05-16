Said Palao se reencuentra con Alejandra Baigorria en lujoso hotel de África: "Llegamos"

Alejandra Baigorria ha estado realizando un apoyo benéfico en África desde hace unos días y ahora, se encuentra en un lujoso hotel. Ahora, su esposo Said Palao le habría dado el alcance confirmando así la reconciliación de la pareja después del ampay en Argentina.

Said Palao viaja a África para encontrarse con Ale Baigorria

Hace unos días, Said Palao informó a 'Esto es Guerra' que se ausentaría por un viaje ya programado. Es así como mostró en sus historias de Instagram que junto a su hija viajaron rumbo a África en un lujoso hotel llamado Sun City Resort.

A través de sus redes sociales, el chico reality compartió cada momento del viaje mostrando la belleza de África y también aparece Alejandra Baigorria en sus videos mostrando así que están juntos nuevamente.

Aunque por su parte, la empresaria ha compartido videos como si estuviera sola en este viaje y lujoso lugar. Como su viaje a España, no enfoca a Said Palao en ninguna de sus historias, queriendo evitar los comentarios sobre haber perdonado a su esposo tras ser ampayado en Argentina con otras mujeres.

Historias de Said Palao y Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria revela por qué viajará a África

A través de varios videos publicados en sus plataformas digitales, Alejandra Baigorria explicó que su viaje no tiene fines turísticos ni comerciales. Según contó, participará en una misión organizada por la marca de belleza con la que actualmente trabaja como embajadora.

La influencer detalló que la actividad se desarrollará en Malawi, país africano que enfrenta altos índices de desnutrición infantil. Precisamente, ese contexto motivó a la empresa a impulsar una de sus campañas humanitarias más importantes en dicha zona.

"Es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de desnutrición infantil y es uno de los países que eligió Nu Skin para ser una de sus actividades humanitarias más grandes", comentó la empresaria en sus redes.

Baigorria también explicó que la compañía realiza acciones solidarias mediante la compra de bolsas nutricionales llamadas 'Vitameal', las cuales contienen vitaminas y nutrientes esenciales destinados a niños en situación vulnerable.

De esta manera, parece que la joven Alejandra Baigorria habría perdonado a Said Palao con varias condiciones tras su ampay. Actualmente, el chico reality viajó a África para encontrarse con la empresaria en un lujoso hotel. A pesar de no haber compartido foto juntos, se ha podido evidenciar que se encuentran en el mismo lugar.