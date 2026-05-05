Francho Sierralta reaparece junto a su esposa tras ampay en Argentina ¿Lo perdonaron?

Francho Sierralta vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego del polémico ampay en Argentina, donde fue captado en un yate junto a chicos reality y un grupo de mujeres. Ahora, el empresario ha sido visto nuevamente acompañado de su esposa, lo que ha desatado rumores sobre una posible reconciliación.

Captan a Francho Sierralta con su esposa

La polémica generada por el ampay en Argentina no solo alcanzó a los chicos reality Said Palao y Mario Irivarren, sino también al empresario Francho Sierralta, quien fue cuestionado tras ser señalado por una presunta infidelidad hacia su esposa, Nathalie Galleno.

A casi dos meses de aquel episodio, el empresario gastronómico ha vuelto a ser visto junto a su esposa, esta vez en Santa Mónica, California. Las imágenes fueron difundidas por 'Instarándula' y rápidamente despertaron rumores sobre una posible reconciliación.

En las fotografías compartida por 'ratujas', Francho Sierralta y Nathalie Galleno aparecen caminando y conversando juntos durante su recorrido por la zona turística. Lejos de la tensión inicial, ambos se muestran relajados y con una actitud cercana.

Este nuevo encuentro ha alimentado la versión de que la pareja habría dejado atrás la crisis o, al menos, estaría intentando recomponer su relación. Incluso, todo indicaría que habrían viajado juntos a Estados Unidos para tomarse un tiempo lejos del escándalo mediático en el Perú.

Francho Sierralta le fue infiel a su esposa

Como se recuerda, Francho Sierralta contrajo matrimonio con Nathalie Galleno en diciembre de 2025, pero en marzo de 2026 fue captado por 'Magaly TV: La Firme' en su segunda despedida de soltero en Argentina junto a Said Palao y Mario Irivarren.

El empresario gastronómico fue grabado durante una fiesta organizada por él mismo en un yate, a la que invitó a un grupo de señoritas. En ese momento, se le vio bailando muy de cerca con una de ellas y luego besándola apasionadamente.

Tras la difusión de las imágenes, Galleno optó por mantener la reserva y no pronunciarse públicamente, mientras que el amigo de los 'guerreritos' decidió cerrar temporalmente sus redes sociales para evitar la exposición mediática. Ambos habrían manejado el tema con total discreción.

En conclusión, Francho Sierralta y Nathalie Galleno habrían decidido darse una nueva oportunidad en su relación, tras el ampay ocurrido en marzo de 2026 que generó controversia. Sus recientes apariciones juntos en Estados Unidos alimentarían la versión de una reconciliación, dejando entrever que ambos estarían intentando dejar atrás el escándalo y recomponer su matrimonio.